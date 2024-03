Fire vidt forskellige forklaringer om hvad der rent faktisk skete ude på toilettet på en natklub i Barcelona.

Det er, hvad den voldtægtstiltalte superstjerne Dani Alves indtil videre har givet politiet af forklaringer.

Det faktum sår nu enorm tvivl om brasilianerens troværdighed. Det er i hvert fald dommen fra Viaplays ekspert i spansk fodbold, Luna Christofi, efter retssagen mod den professionelle fodbodboldveteran mandag tog sin begyndelse.

»Han har fået store, solide ridser i lakken, som – selv hvis han blev genmalet – ikke vil forsvinde. Det er helt sikkert,« siger hun til B.T.

Luna Christofi om Dani Alves' søforklaringer: »Han har fremstået utroværdig, og som en, der tror, at han kan slippe afsted med hvad som helst.« Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Luna Christofi om Dani Alves' søforklaringer: »Han har fremstået utroværdig, og som en, der tror, at han kan slippe afsted med hvad som helst.« Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Den tidligere brasilianske landsholdsstjerne er tiltalt for at have voldtaget en 24-årig kvinde på et diskotek i Barcelona tidligt om morgenen den 31. december 2022 og har selv haft utrolig svært ved at forklare sig ud af anklagerne.

Alves afviste først overhovedet at have talt med kvinden, men indrømmede senere, at de to havde været på toilet sammen. Herefter ændrede han forklaring til at have dyrket oralsex med den 24-årige på toilettet for til sidst at indrømme at have haft sex med kvinden med hendes samtykke.

Den 40-årige forsvarsspillers forklaring har ændret sig i takt med, at beviserne i højere og højere grad begyndte at pege på, at verdensstjernen ikke havde rent mel i posen.

Overvågningsbilleder fra natklubben viste pludselig, hvordan Alves og den 24-årige kvinde på aftenen dansede tæt, inden de en ad gangen forsvandt ud på toilettet, mens beviser om sæd i kvindens skede modbeviste samtlige af Alves' tidligere versioner af historien.

Retssagen mod Dani Alves tog sin begyndelse mandag. Foto: Foto: Jordi Borras/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Retssagen mod Dani Alves tog sin begyndelse mandag. Foto: Foto: Jordi Borras/AFP/Ritzau Scanpix

De mange søforklaringer har ifølge Luna Christofi i den grad været medvirkende til, at den spanske befolkning har vendt sig mod den tidligere så elskede Barcelona-stjerne.

»Han har fremstået utroværdig, og som en, der tror, at han kan slippe afsted med hvad som helst. Det er i hvert fald sådan, det er blevet tolket i den spanske befolkning,« siger hun.

Luna Christofi forklarer desuden, at den store bevågenhed omkring sagen i det spanske kan ende med at få konsekvenser for dommens omfang.

»Det fylder hernede, at sagen kan ende med at statuere et eksempel i fremtidige voldtægtssager og samtykkediskussioner, hvor man siger, at hvis Dani Alves bliver dømt, så har man virkelig et skrækbillede, der virkelig vil noget, fordi der ikke er et øje, der ikke har lagt mærke til den her sag,« fortæller hun yderligere.

Den tredobbelte Champions League-vinder har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse i januar sidste år og skal fortælle sin version af historien på onsdag, som er retssagens sidste dag.