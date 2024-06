»Jeg blev selv nervøs, da folk begyndte at ringe, og jeg hørte, at folk blev fløjet væk i helikopter.«

Sådan fortæller Christian Nørkjær, der er chef for herrelandsholdet, om da det gik op for ham, hvordan vejrtilstandene omkring Freudenstadt, hvor det danske landshold skal have base under EM, pludselig ændrede sig drastisk i løbet af weekenden.

Mindre end to uger inden slutrunden er Sydtyskland blevet ramt af ekstreme mængder nedbør, som har skabt voldsomme oversvømmelser i det sydtyske – og det altså med en uge til, at landsholdet sætter kurs mod Camp Freudenstadt.

Selvom det i første omgang kom som et mindre chok for Nørkjær, stod det dog hurtigt klart, at landsholdets base ikke i samme grad er blevet ramt af nedbøren.

»Jeg snakkede med Freudenstadt for en time siden (mandag, red.), og alt er, som det skal være dernede. Det ligger heldigvis rigtig højt, så der er slet ikke de mængder regn der,« lyder det fra DBU-chefen som fortsætter:

Det danske landshold er netop mødt ind i landsholdslejren inden EM. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske landshold er netop mødt ind i landsholdslejren inden EM. Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Der har været regn i weekenden, men bare ganske almindelig regn, så der er styr på det.«

Delstaten, som Freudenstadt ligger i – Baden Württemberg – har ellers ifølge DR erklæret undtagelsestilstand i flere distrikter på grund af oversvømmelserne.

Men fordi Freudenstadt ligger i over 700 meters højde har byen altså ikke været lige så hårdt ramt.

Det betyder også, at den nye træningsbane – der i øjeblikket er ved at blive lagt til danskerne – ikke har taget yderligere skade og ifølge Nørkjær stadig forventes at stå klar til landsholdets ankomst.

Storbyen Stuttgart, hvor Danmark åbner EM-slutrunden mod Slovenien den 16. juni, meldes til gengæld anderledes hårdt ramt af uvejret, og her har Nørkjær endnu ikke fået nogen melding fra UEFA.

Du kan se oversvømmelserne her:

»Vi har ikke hørt noget fra UEFA, så vi går bare ud fra, at alt er, som det skal være. Ellers hører vi fra dem, hvis der pludselig er noget. Men for nu har vi intet hørt, så det tager vi meget stille og roligt,« lyder meldingen fra Christian Nørkjær.

Som udgangspunkt er der altså stadig intet, der forhindrer Kasper Hjulmands tropper i at gå på banen på Stuttgart Arena 16. juni, hvor danskerne altså skal i aktion for første gang ved EM i Tyskland.