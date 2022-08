Lyt til artiklen

En drabssag skaber massiv debat i Italien, hvor sagen nu er endt på justitsministerens bord.

Onsdag slog den 27-årige fodboldspiller og model Giovanni Padovani sin 56-årige ekskæreste Alessandra Matteuzzi ihjel på brutal og tragisk vis. Det hele skete foran hendes lejlighed i Bologna, mens hun havde sin søster i røret.

»Hun steg ud af bilen og begyndte at råbe: 'Nej, Giovanni, nej, jeg beder dig!' Jeg var med på telefonen. Jeg ringede med det samme til politiet, der ankom straks. Jeg bor 30 kilometer derfra. I sidste ende tævede han hende ihjel,« har søsteren fortalt ifølgenyhedsbureauet ANSA

Igennem flere måneder havde Padovani stalket Matteuzzi, efter parret slog op tidligere i år. Fodboldspilleren var blevet meldt til politiet af Matteuzzi for sin stalking, men politiet nåede ikke at gøre noget ved anmeldelsen. Drabet er endnu et i rækken af en lang række af drab på italienske kvinder af mænd.

Og det har fået debatten til at rase i støvlelandet. Så meget, at justitsministeren Marta Cartabia nu er gået ind i sagen for at vurdere, om Matteuzzis anmeldelse om stalking var blevet behandlet ordentligt af de lokale myndigheder. Chefanklageren i Bologna, Giuseppe Amato, afviser, det er tilfældet.

Ikke desto mindre håber Matteuzzis familie på ændringer. Ifølge nyhedsbureauet ANSA er der blevet begået et drab på en kvinde hver tredje dag i år i Italien.

»Min tante var en venlig person, og hun fortjente ikke noget af dette. Jeg håber, at det vil få ting til at ændre sig. Jeg forventer, han rådner op i fængslet, men jeg håber ikke, det kun er én person, der betaler prisen, ellers vil det komme til at ske igen,« siger drabsofferets nevø, Matteo Perini ifølge ANSA.

Alessandra Matteuzzi var stadig ved bevidsthed, da hun ankom til hospitalet, men hun døde senere af de alvorlige hovedskader, hun var blevet påført. Myndighederne mener, at Padovani har brugt flere våben i sin forbrydelse - heriblandt en hammer.

Padovani blev anholdt kort efter drabet, og politiet mener, at han fløj fra Sicilien til Bologna på dagen.

Padovani var på drabstidspunktet tilknyttet den sicilianske fodboldklub Sancataldese, der holder til i de lavere italienske rækker. Det er også her, han har brugt det meste af sin karriere i klubber som Foligno, Troina og Giarre.