Spansk fodbold er i øjeblikket rystet, efter en makaber dukke blev hængt fra en bro torsdag aften.

Real Madrid vandt torsdag aften 3-1 efter forlænget spilletid på hjemmebane over Atlético Madrid i den spanske pokalturnering og er nu i semifinalen.

Men inden kampen blev en makaber dukke hængt fra halsen ved en bro. Dukken skulle forestille Real Madrid-angriberen Vinicius Junior. Over dukken hang et banner med teksten »Madrid hader Real«. Broen er placeret i Valdebebas nær Real Madrids træningsanlæg.

Stort set alle i spansk fodbold har taget afstand fra hændelsen – og nu bekræfter spansk politi over for CNN, at de har indledt en efterforskning.

Vinicius Junior scorede målet til 3-1 mod Atletico Madrid, der også blev resultatet. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA Vis mere Vinicius Junior scorede målet til 3-1 mod Atletico Madrid, der også blev resultatet. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Efterforskningen går på »mulig hadforbrydelse«, lyder det.

Den spanske La Liga har i en officiel udtalelse slået fast, at man fordømmer scenerne.

Også Atlético Madrid tager kraftigt afstand.

»Rivaliseringen mellem de to klubber er på sit højeste, men det er respekten for hinanden også.«

»Vi fordømmer enhver handling, der angriber mennesker eller institutionernes værdighed,« lyder det fra klubben.

Real Madrid har takket for den massive opbakning, klubben og Vinicius Junior har fået.

»Disse angreb, som vores spillere lider under, kan og skal ikke have en plads i et samfund som vores,« skriver klubben blandt andet i en erklæring.

Ifølge Reuters blev Vinicius Junior udsat for racistiske råb af tilskuere ved en kamp i december sidste år. Efterfølgende anklagede han La Liga for ikke at gøre nok for at komme racisme i fodbold til livs.

La Liga understregede dog, at vold, racisme og alle former for had inde og uden for stadions ikke hører hjemme – og at man ville øge indsatsen mod bekæmpelsen af disse.