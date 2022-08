Lyt til artiklen

Et voldsomt opkald til alarmcentralen er kommet frem i retten i sagen mod Ryan Giggs.

Den tidligere fodboldstjerne er tiltalt for vold mod sin ekskæreste Kate Greville, ligesom han er sigtet for at have brugt vold mod ekskærestens lillesøster Emma.

Det første opkald, der blev afspillet i retten stammer fra 1. november 2020, skriver Sky Sports.

»Kan I komme hurtigt? Han har lige nikket hende en skalle. Hvad? Ryan, jeg siger, hvad jeg vil. Du har lige nikket min søster en skalle. Jeg er ligeglad med, om din datter er 17 år,« lød det i opkaldet, som Emma Greville foretog.

»Han ramte hende på læben, tror jeg. Hun har blod over det hele,« lød det desuden, mens personen fra alarmcentralen spurgte, hvorfor en kvinde skreg og græd i baggrunden.

Og her var årsagen, ifølge Emma Greville, at søsteren 'var i så store smerter', ligesom hun fortalte, at både Ryan Giggs og Kate Greville var påvirkede, da de havde været ude at spise.

Efterfølgende ringede hun op igen for at fortælle, at det var Ryan Giggs, der stod bag, og at han var på vej tilbage, så de skulle skynde sig. Ifølge lillesøsteren havde han også truet med at nikke hende en skalle.

I baggrunden kan man ifølge mediet høre Giggs sige til Kate Greville, som han dannede par med fra 2017 til 2020, at det eneste han ville have, var sin telefon, og takket være søsteren er politiet nu involveret.

Deres forhold startede dengang som en affære, men de blev forelskede, mens de havde deres respektive ægteskaber. Men så blev Giggs voldelig, kontrollerende og krænkende over for Greville, har hun fortalt.

En politibetjent har også afgivet forklaring, og han fortalte, at da han ankom, stod Giggs i døren, og 'han havde blod rundt om munden', mens Kate Greville sad ulykkelig på køkkengulvet.

»Jeg kunne se med det samme, at hendes læber var hævede, og at hun var såret,« lød det i retten om episoden, der endte med, at Ryan Giggs blev anholdt. Noget, der blev fanget på overvågningskameraer.

Ifølge Ryan Giggs var de to kommet op at skændes, og det eskalerede ifølge ham, da Kate Greville sparkede ham i hovedet.

Den tidligere fodboldspiller nægter sig skyldig i anklagerne, der er massive. Retssagen fortsætter de følgende dage, hvor flere detaljer forventes at komme frem.

Giggs, der risikerer fem års fængsel, blev første gang anholdt 3. november 2020 og senere løsladt mod kaution.

Sagen var oprindelig sat i kalenderen i januar i år, men på grund af ophobede sager som følge af coronapandemien, blev den udsat med syv måneder.