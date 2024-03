Det var ikke ligefrem spillet på banen, der løb med opmærksomheden ved seneste derby.

I stedet var det de voldsomme uroligheder mellem fans og politiet, som stjal overskrifterne efter kampen i november.

Adskillige videoer florerede efterfølgende på de sociale medier, hvor særligt kampe mellem FC København-fans og politiet vakte opsigt, da der kom fokus på enkelte betjentes brug af kniplen.

Noget, der betød, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) gik ind i sagen. Og nu – over fire måneder senere – er der så nyt i sagen.

Over for B.T. oplyser DUP nemlig, at de voldsomme uroligheder resulterede i hele seks klager over politiet.

»På nuværende tidspunkt behandler vi seks klager i relation til fodboldkampen mellem FCK og Brøndby 12. november 2023. Klagerne er indgivet af borgere, herunder er en af klagerne indgivet af en borger, der ikke selv har været involveret i den påklagede episode. Endvidere har Københavns Politi sendt videoer til Politiklagemyndighedens vurdering, som indgår i en af de seks sager,« lyder det i en mail.

DUP oplyser videre, at sagerne fortsat er under behandling:

»Vi kan på nuværende tidspunkt ikke give et estimat for, hvornår sagerne forventes afgjort, og har af samme grund heller ikke flere oplysninger om sagerne.«

Københavns Politi meddelte mandag, at der til det kommende Superliga-brag mellem FCK og Brøndby 1. april vil blive indført en skærpet strafzone omkring Parken.

Den historie kan du læse mere om LIGE HER.