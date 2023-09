Der var blot spillet tre minutter. Så gik det galt.

For her sendte et voldsomt sammenstød den norske landsholdsspiller Sophie Román Haug til tælling.

Det skriver Dagbladet.

Tirsdag aften spiller Portugal mod Norge i National League, og opgøret var nærmest kun lige fløjtet i gang, da Roman Haug i en duel stødte voldsomt sammen med den portugisiske målvogter Ines Pereira.

Begge spillere blev liggende i græsset, og det stod hurtigt klart, at nordmanden ikke kunne fortsætte.

Billeder fra situationen viser, hvordan Sophie Román Haug efter duellen blødte kraftigt fra ansigtet, og hun måtte hjælpes fra banen, mens hun gik med et håndklæde foran ansigtet.

Ifølge Dagbladet blev hun herefter kørt direkte på hospitalet, da man frygter, hun har fået et brud i ansigtet.

Noget, NRK også beretter. Her lød det fra en tv-kommentator, at der angiveligt skulle være tale om en brækket næse.

Heller ikke Ines Pereira, der fik en stor bandage om hovedet, var i stand til at fortsætte kampen, og ligesom Haug blev hun skiftet ud.

Kampen mellem Portugal og Norge er skrivende stund stadig i gang, og førstnævnte fører med 2-1.