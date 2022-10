Lyt til artiklen

Endnu en 17-årig pige har vidnet i voldtægtssagen mod den franske fodboldstjerne Benjamin Mendy og hans gode ven og såkaldte 'fixer'.

Hun afgav forklaring i retten fredag, og her fortalte hun, hvordan hun mødte Louis Saha Matturie – 'fixeren' – på en natklub i Manchester.

Han skulle angiveligt have fortalt hende, han var fodboldagent, og efterfølgende udvekslede de ifølge pigen telefonnumre, hvorefter han inviterede hende på date på en restaurant. Det skriver The Sun.

Noget, den 17-årige takkede ja til. Hun fortalte i retten, at hun og Matturie efterfølgende kørte hjem til hans lejlighed, hvor de begyndte at kysse, og herefter tog han ifølge pigen 'pludselig sin penis frem'.

»Jeg kan huske, jeg sagde: 'Nej, jeg har ikke lyst til at have sex'. Jeg følte den ikke rigtig. Jeg var ikke vild med ham. Jeg kan bare huske, han gerne ville. Jeg følte mig tvunget til det, fordi han havde taget den frem. Jeg tænkte: 'Nu er det nået hertil'. Jeg følte en forpligtelse,« forklarede den 17-årige pige i retten.

»Jeg kan huske, han sagde: 'Er det her den største pik, du nogensinde har set?'. Og jeg kan huske, jeg kiggede på ham og svarede: 'Nej'. Jeg væmmedes. Var følelsesløs,« fortalte pigen, der uddybede, at hun stod frem i kølvandet på, at Mendy og Matturie blev anholdt i august sidste år.

Både Benjamin Mendy og Louis Saha Matturie nægter sig skyldige i voldtægt. De har gennem hele retssagen fastholdt, at al sex har været med samtykke.

Meget skulle være foregået i 28-årige Mendys hjem i Cheshire, hvor der var langt til naboer. Anklageren mener, at de forurettede kvinder skulle have fået inddraget deres mobiltelefoner, mens de var i boligen.

Anklageren har tidligere fortalt, at Mendy og Matturie gjorde jagten på sex til 'en leg'. Anklagerne mod den tidligere franske landsholdsspiller strækker sig fra oktober 2018 til august 2021.

Venstrebacken blev i 2017 hentet til Manchester City fra Monaco for over 450 millioner, og han har spillet 74 kampe i den lyseblå City-trøje.

Spørgsmålet er dog, om det bliver til flere, eller om retssagen – og en eventuel dom – får sat en stopper for karrieren.

Sagen fortsætter i næste uge.