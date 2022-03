Det gik vildt og blodigt for sig i mexicansk fodbold i weekenden.

Mindst 22 kom til skade - to alvorligt - og to blev dræbt i de vilde optøjer og kampe mellem to rivaliserende hooligangrupper i kampen mellem Queretaro og Atlas i Mexico City i den bedste mexicanske række, Liga MX.

Det var i anden halvleg af opgøret, som udeholdet Atlas førte 1-0, at de drabelige uroligheder brød ud. Billeder og tv-billeder viser sammen stød mellem grupperinger af fans på det store stadions tribuner. Se billeder herover og herunder.

Der bliver kastet med genstande - skraldespande og stole - sparket og slået med jernstænger og der blev også brugte knive i kampene.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER Foto: Enrique Contla Vis mere Foto: Enrique Contla Foto: Enrique Contla Vis mere Foto: Enrique Contla Foto: EDUARDO GOMEZ Vis mere Foto: EDUARDO GOMEZ

Siden rykker slåskampene også ned på selve banen, hvorfra spillere og dommere var flygtet i sikkerhed. Her fortsatte ballademagernes hærgen og slåskampe.

Ucensurerede billeder og videoer på de sociale medier viser blodige ofre for vold og livløse tilskuere på jorden uden for og inden for stadion efter de voldsomme slåskampe.

Sikkerhedspersonale åbnede portene til stadion, så tilskuerne kunne komme væk fra urolighederne.

En undersøgelse af balladen er sat i værk af politiet og Liga MX, som fordømmer urolighederne.