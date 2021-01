Fyrværkeri, hærværk og vrede.

Optakten til opgøret mellem Marseille og Rennes i den bedste franske fodboldliga, Ligue 1, lørdag aften, har været præget af vold og tumult i Marseille.

Kampen er blevet udsat til en endnu ukendt dato, efter at flere hundrede vrede tilhængere lørdag stormede Marseilles træningsanlæg.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP. Se videoerne herunder og øverst i artiklen.

Angle showing how a group of Marseille fans breached the training centre moments ago - via @mercat_om. pic.twitter.com/1olw76icfB — Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021

Marseille-fansene er frustrerede over klubbens ledelse og den seneste tids dårlige resultater. Marseille har kun vundet en enkelt af sine seneste otte kampe i Ligue 1 - fem er blevet tabt.

Den store gruppe kastede ifølge AFP med røgbomber og fyrværkeri, da de brød ind på Marseilles træningsanlæg, La Commanderie, i havnebyen.

Politiet var til stede for at holde de arrige tilhængere stangen, men det eskalerede altså alligevel. 25 er angiveligt blevet anholdt, og syv politifolk skulle være kommet til skade.

Ifølge franske medier er enkelte spillere kommet til skade. Herunder Alvaro Gozalez, som blev ramt af en art projektil. Fansene var efter stjernen Simitri Payet og klubpræsident Jacques Henri Eyraud, ifølge RMC. Sidstnævnte langer ud efter folkenen bagurolighederne:

»300 medarbejdere er i chok her til aften efter at have oplevet eller set billeder af dette utilgivelige angreb mod Olympique Marseille. Det, der er sket, skal straffes så hårdt som muligt for de ballademagere, som kalder sig fans og klubstøtter, men som smadrer faciliteter og truer medarbejdere og spillere,« siger klubpræsidenten ifølge L'Equipe.

Fansene skulle også have fået fingrene i Marseille-træner Andre Villas-Boas' taske. Fredag sagde træneren, at han regner med at forlade den franske klub, når sæsonen slutter.

»Det her sted har brug for en udrensning. Jeg er ansvarlig for resultater, og lige nu er de forfærdelige,« lød det fra portugiseren ifølge AFP.

Utilfredse fans har på det seneste afholdt demonstrationer i forbindelse med Marseilles hjemmekampe.