Pokalfinalen mellem OB og FC Midtjylland har fået en trist og brutal optakt.

Forud for finalen på Brøndby Stadion har ballademagere nemlig blandet sig i festen og blandt andet angrebet flere busser, så finalefesten har fået en noget bitter smag.

»Den ene af vores fanbusser er blevet angrebet. Der er blevet kastet en brosten gennem bagruden af en person, som steg ud af en bil og kørte væk,« fortæller Mads Hviid Jakobsen, som er kommunikationschef i FC Midtjylland.

Det forlyder, at der heldigvis ikke er nogen personskader på fans, der sad i bussen. I bunden af artiklen kan du se billeder af den smadrede bus.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, som bekræfter, at man har modtaget en anmeldelse om, at en bus med FCM-fans har fået knust bagruden.

»Derudover er en fan løbet ind på vores afsnit på stadion i forsøget på at spolere den tifo, vores fans har lavet. Men han blev pågrebet af en vagt,« tilføjer Mads Hviid Jakobsen.

Men urolighederne er også gået ud over modstanderne fra OB. Her er en fanbus også blevet angrebet, hvilket har resulteret i en smadret rude. Heller ikke her er der nogen tilskadekomne.

Det er dog ikke alt.

Ved du noget? Så kontakt politiet, som efterforsker to sager. Politiet hører gerne fra dig på 43 86 14 48 angående: En anmeldelse om at en bus med FCM-fans har fået knust bagruden.

En anmeldelse om tyveri af to OB-fantrøjer.

Københavns Vestegns Politi har også modtaget en anmeldelse af tyveri af to OB-fantrøjer, mens flere brugere melder om det selvsamme på Twitter.

Politiet fortæller, at både trøjesagen og anmeldelsen om brostenskast mod bussen med FCM-fans efterforskes, og at man er til stede i området både før, under og efter kampen.

Derudover fortæller man, at man forventer omkring 25.000 tilskuere til opgøret, og at det overordnet set forløber »mest fredeligt og i en god stemning«.

Ifølge B.T.s oplysninger var gerningsmændende iklædt gule og blå farver.

Bagruden på FCM-fanbussen blev smadret efter et angreb. Foto: Privatfoto