»Han greb mit håndled så hårdt, og så trak han mig til loungen, hen ad gulvet. Han kastede alle mine ting, al min makeup i gangen, lukkede døren og ville ikke lade mig komme ind på værelset igen.«

Sådan lyder et af de frygtelige vidnesbyrd fra Kate Greville, fodboldlegenden Ryan Giggs' partner gennem flere år.

Mandag blev en af de mere spektakulære retssager i nyere tid indledt, da den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs' retssag blev indledt i Manchester.

Giggs er tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for ekskæresten i perioden 2017-2020. Han er også tiltalt for vold mod hendes søster, Emma. Og efter mandagen, hvor anklageskriftet blev læst op, blev der tirsdag afspillet et 105 minutter langt interview med Kate Greville – foretaget af politiet – i retten.

Ryan Giggs ved Manchester Minshull Street Crown Court, mandag 8. august 2022. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Ryan Giggs ved Manchester Minshull Street Crown Court, mandag 8. august 2022. Foto: LINDSEY PARNABY

Det skriver flere medier.

Det hele startede med en affære, de to blev forelsket, mens de havde deres respektive ægteskaber. Men så blev Giggs voldelig og krænkende over for Greville, fortæller hun.

Under optagelsen brød hun sammen flere gange. Undervejs fortalte hun også, hvordan hun var blevet efterladt nøgen på gange på hoteller, og hvordan hun skulle være blevet sparket i ryggen.

I episoden, der listes op i toppen af artiklen, gik Giggs angiveligt amok, fordi Greville anklagede ham for at sms'e med en anden kvinde.

Under et andet tilfælde, hvor hun mente, at Giggs flirtede med andre, »sparkede han (Giggs, red.) mig så hårdt, at jeg fløj af sengen og ned på jorden. Han tog min taske med min bærbare computer og kastede den mod mit hoved,« fortalte Greville.

Ifølge hende har den nu 48-årige mand truet med at dele sexvideoer af parret.

Ryan Giggs er desuden anklaget for at have overfaldet sin ekskærestes lillesøster.

Det skete angiveligt under et skænderi i Giggs' hus, hvor Emma – Kates søster – forsøgte at komme hende til undsætning. Her skulle Giggs have slået hende i hovedet med en albue.

Wales' tidligere landstræner afviser alle anklagerne, men indrømmer dog, at hans moralske opførsel til tider langtfra var perfekt.

Den tidligere Manchester United-stjerne blev første gang anholdt 3. november 2020 og senere løsladt mod kaution.

Sagen var oprindelig sat i kalenderen i januar i år, men på grund af ophobede sager som følge af coronapandemien blev den udsat med syv måneder.

Retssagen er estimeret til at vare to uger, og Ryan Giggs risikerer fem års fængsel.