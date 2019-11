De har samme kælenavn. Den ene har været professionel fodboldspiller. Den anden er stadig.

Så ved du måske allerede, hvordan fejlen kan være sket.

Den portugisiske tv-station CMTV er endt i lidt af et stormvejr efter at have bragt et indslag om den tidligere fodboldspiller, Sergio Contreras.

Han bærer kælenavnet Koke.

(Sergio 'Koke' Contreras tilbage i 2004. Foto: VALERY HACHE

36-årige Sergio Contreras blev anholdt tirsdag i Estepona i det sydlige Spanien som et led af en større politirazzia, der også blev foretaget i Malaga, Granada og Sevilla, skriver TheLocal.es.

Den tidligere Malaga- og Marseille-spiller er anholdt under mistanke om, at han er en af hovedmændene i en større narkoring i det sydlige Spanien.

Omkring 20 personer blev anholdt, og de var i besiddelse et ton hash og 700.000 euro.

Og så har vi balladen.

Da CMTV skulle berette om historien onsdag, fortalte en studievært om, hvad der var sket, mens der rullede nogle arkivbillede over skærmen.

De var af Atletico Madrid-stjernen Jorge Resurrección, der bedst er kendt under sit kælenavn - Koke.

Som overskrift henviste CMTV til, at der var tale om en 'ex-Leão', hvilket refererer til en tidligere Sporting Lissabon-spiller, som Sergio Contreras engang var udlejet til, mens der altså kørte billeder af den nuværende, ni år yngre, Atletico spiller.

På CMTVs hjemmeside har man fået styr på Koke'erne og bringer et billede af Sergio Contreras i en Sporting-trøje.