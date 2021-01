Neymar og Marseilles Álvaro González bliver aldrig bedste venner.

Igen var der ondt blod mellem de to spillere i onsdagens rivalopgør mellem Paris Saint-Germain og Marseille, hvor de gik hårdt til hinanden, og det har kastet en voldsom Twitter-krig af sig.

Det var Neymar, som først prikkede til det betændte forhold ved at lægge et billede op af sig selv og sin målfejring, der – utvivlsomt – var møntet på Álvaro.

Men så kom spanieren med et hårdt modsvar til den brasilianske superstjerne, som han tydeligvis ikke har meget tilovers for.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

'Mine forældre har altid lært mig, at man skulle gå ud med skraldet. Allez Marseille altid,' skriver han som tekst til et billede, hvor Álvaro virker noget uinteresseret i bolden – men til gengæld voldsomt interesseret i at lave et groft frispark på Neymar ved at række ud efter hans hoved.

Du kan se hændelsen i videoen øverst i artiklen.

I kølvandet på det sidste opgør mellem de to rivaliserende klubber opstod der stor polemik, da Neymar anklagede Álvaro for racisme – mens Álvaro anklagede Neymar for homofobi.

Der endte aldrig med at være tilstrækkelige beviser til at dømme hverken den ene eller den anden spiller efter kampen i september, men én ting er sikker: De to ser ikke ud til at have tilgivet hinanden.

Y tú la mia te hizo famoso.. de nada fenômeno — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

For Twitter-udvekslingen eskalerede.

'Men du har glemt at vinde titler,' svarer Neymar flabet igen efter PSG's 2-1-sejr, som betød, at den rige hovedstadsklub vandt den franske supercup.

Álvaro var selvfølgelig ikke færdig med at gøre modstand og valgte at publicere et billede af Pelé med teksten 'Kongens evige skygge' om Neymar.

'Og du er min. Jeg gjorde dig kendt … Selv tak, fenomeno,' lød brasilianerens rappe modreplik.

Neymar og PSG vandt den franske supercup over Marseille. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Neymar og PSG vandt den franske supercup over Marseille. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Neymar blev skiftet ind efter 65 minutter mod Marseille og scorede det, som blev PSG's sejrsmål på straffespark.

Forinden bragte Mauro Icardi PSG foran, mens Dimitri Payet reducerede til 2-1 i kampens døende minutter.