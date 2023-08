Nøj, for en nedtur for FC Midtjylland.

Torsdag blev Ulvene sendt hjem fra Cypern med et storskuffende nederlag i kufferten mod Omonia Nicosia.

Dermed har FC Midtjylland sat sig selv under et stort pres i bestræbelserne på at nå gruppespillet i Conference League.

Midtjyderne kom bagud 0-1 efter 37 minutter efter et fælt drop af forsvaret. En dårlig tværaflevering af Armin Gigovic, der forsøgte at ramme holdkammeraten Juninho, endte i fødderne på Roman Bezus, der lossede bolden forbi Jonas Lössl.

Som Den store stygge ulv, der bliver snydt af Rødhætte, leverede keeperen en noget sløj aktion, da bolden trillede over ham og rullede i mål.

Det var ellers FCM, der havde siddet tungt på spillet indtil da. FCM var kommet aggressivt ud og viste tegn på kvalitetsforskel mellem de to hold. Det resulterede i massevis af afslutninger på mål, men den sidste skarphed manglede.

Omonia satsede på kontraangreb, og FCM havde fået et lille forvarsel om, at det kunne gå galt. Andronikos Kakoullis havde før cyprioternes 1-0-scoring misbrugt en friløber.

Anden halvleg startede som den første med et tungt midtjysk pres, men det lykkedes ikke at omsætte de lovende takter til scoring.

Indskiftede Sory Kaba var tæt på at udligne i overtiden med et hovedstød, der sneg sig på den forkerte side af overliggeren.

Heldigvis for FC Midtjylland er det dog ikke slut endnu.

Der er returopgør om en uge på MCH Arena i Herning, hvor det danske tophold får muligheden for at spille sig videre fra tredje kvalifikationsrunde i Conference League.

Men det kører ikke i FC Midtjylland.

Nederlaget var det tredje i træk efter en 1-4-afklapsning i weekenden mod Lyngby i Superligaen.

For en uge siden tabte FCM også på udebane, denne gang til Progres Niederkorn fra Luxembourg.

Trods nederlaget lykkedes det dog at gå videre til tredje kvalifikationsrunde i Conference League efter to gange 15 minutters forlænget spilletid.

Hvis FCM formår at vinde samlet over Omonia, så skal cheftræner Thomas Thomasbergs mandskab op imod enten Legia Warszawa fra Polen eller østrigske Austria Wien i playoffrunden.