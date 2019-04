DBU møder nu massiv kritik på de sociale medier valget af 'city hosts' i forbindelse med EM 2020, der blandt foregå i Danmark.

DBU's EURO2020-organisation har hyret personerne bag FC København-fansitet 'Copenhagen Sundays' til at være de lokale værter for europamesterskabet næste sommer, hvor flere kampe skal spilles i København.

Det er faldet mange for brystet - for Copenhagen Sundays, der består af David E. Bastian-Møller og Pelle Elikofer, har tidligere udtalt sig grimt om fans af andre klubber.

Især Brøndbys fans på fantribunen 'Sydsiden' har fået på puklen og er blevet kaldt 'imbecile' og er blevet beskyldt for at 'ryge crack'.

Valget af Copenhagen Sundays som Danmarks EM-værter har sat sindene i kog på Twitter. B.T. har herunder samlet en håndfuld af brugernes skarpe reaktioner:

Wooooow. Det er godt nok helt usædvanligt elendig dømmekraft. Ikke mindst af DBU, men egentlig også af copenhagen sundays. De burde vide, at de er for tåbeligt et valg til at takke ja.

Det er kvalmende! Intet mindre end kvalmende! Om jeg fatter hvordan @DBUfodbold og UEFA vil sætte sig selv i bås med sådan noget her!

Det er så bimlende vanvittigt. Folk der synes 92 var nederen, fordi der var så mange “Brøndby svin” med... det skriger til himlen.

Kender dem slet ikke. Men hvis det er niveauet er det ret pinligt at DBU

Wow DBU glæder mig til at høre hvad dette ender med. Men okay de har måske ikke brugt ordet bøsse, så må man gerne svine andre til?

Det er rigtig ærgerligt I kan hyre et “medie” (personerne bag) som i den grad ikke evner at holde en sober tone. Man kan SAGTENS på en underspillet måde stikke til sine rivaler,det de laver har jo bare et uhørt lavt niveau.Det er ikke min tilgang til omgangstonen de repræsenterer

Det har intet med at det er et fck medie at gøre, deres retorik og deres udtalelser burde være decideret diskvalificerende. Ville ikke have noget imod at det eksempelvis var drengene bag jeres fanradio.

@DBUfodbold forsøger I at skabe en endnu større kløft mellem landsholdet og resten af Danmark (pånær fck fans) ved at vælge Copenhagen Sundays som værter til EM2020? Det mest ensporede og subjektive fanmedie vi har i Danmark?! #EM2020

Kan @DBUfodbold venligst ikke få disiplinærudvalget til, at give sig selv en bøde!? Hvad fanden foregår der? Horst Wohlers er jo ikke en gang på top 20 over dumheder...

B.T. har bedt Linda Gaisie, der er DBU's communication manager i forbindelse med EURO 2020, om at forholde sig til kritikken:

Kan I forstå, hvorfor folk har svært ved at forstå valget af Copenhagen Sundays som Danmarks EM-værter?

»Pelle og David er valgt som værter på grund af deres passion for fodbold og på grund af deres erfaring med at formidle den passion. Hvis man skal finde nogle, som har denne ærlige tone, et glimt i øjet og et smil på læben, så er Pelle og David i mine øjne de helt rigtige. Og som alle fodboldfans har de jo en tilknytning til et klubhold - men i deres arbejde for EURO 2020 kommer det til at handle om et EM på hjemmebane og et fællesskab med folk fra hele landet. Og her ses der bort fra, hvilket klubhold man holder med,« fortæller Linda Gaisie.

»Selvfølgelig skal man ikke gå ud og svine folk til, for det her er en folkefest. Men det handler om at have nogle værter, der kan formidle nogle ting kommunikativt på en måde, som gør, at folk forstår, at EM er en af de største sportsbegivenheder på dansk jord.«

Men kan I forstå, hvis Brøndby-fans, der blandt andet er blevet kaldt for 'imbecile' og 'crack-rygere' af de kommende værter, ikke føler sig særligt velkomne til EM-festen?

»Vi kan godt forstå det. Men det er vigtigt for os at sige, at alle er velkomne til denne fest - og valget af Pelle og David er ikke lavet for at frasortere nogle. Jeg tror, at jargonen i dansk klubfodbold ER hård, og det er del af den passion, der ligger i at have et tilhørsforhold til et klubhold. Men jeg synes også, at man skal nuancere det lidt. Jeg kan bruge Mathias Zanka som et eksempel. Zanka kan blive svinet til i klubholdsregi, men når han så lige pludselig scorer et afgørende mål for landsholdet, og så kan de, som har svinet ham til, pludselig tage sig selv i at sige 'jeg elsker dig, Zanka'.«

»Så når vi snakker klubfodbold, er der en hård jargon - men det hæver man sig over, når det kommer til landsholdet og et EM på hjemmebane, hvor vi alle sammen lægger vores klubtrøjer fra os og tager vores rødhvide trøjer på.«

Men det er jo nogle personer, der står bag et dybt passioneret fansite - havde I ikke kunne undgå denne kritik ved at finde nogle folk, der ikke så åbenlyst var FCK-fans?

»Jeg tror, at det er svært at finde nogle, der har erfaringen med at producere. Samt finde nogle, der kender miljøet og fodboldverdenen. De er så passionerede omkring fodbolden. Så vi føler, at valget af Pelle og David er det helt rigtige i forhold til den erfaring, de tager med sig.«

Vidste I, at Copenhagen Sundays havde udtrykt sig sådan, da I valgte dem som EM-værter?

»Vi vidste, at Pelle og David har fulgt FC København i mange år - faktisk i noget, der ligner 25 år. Så vi vidste godt, at de var passionerede FCK-fans. Men nu er Pelle og David to meget likeable, midaldrende mænd, som er rigtig gode til at møde folk i øjenhøjde, og det er blandt andet derfor, vi har valgt dem.«

Har I bedt dem om at skrue ned for retorikken?

Jeg tror, at vi alle sammen har stået i en situation, hvor vi har sagt noget for fem år siden, som vi i dag godt kan se ikke var så smart. Vi har ikke bedt dem om at skrue ned for retorikken, men det er klart, at de ikke kan være ekstreme i deres udtalelser , når de nu har fået den EURO2020-kasket på.«

Herunder kan I se Copenhagen Sundays fortælle om tjansen som EM-værter: