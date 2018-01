Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen får kam til det blonde hår i den hollandske storklub Feyenoord.

Jørgensen, der i sidste sæson løb med topscorertitlen i den hollandske liga, får prominent selskab i forreste kæde hos mesterklubben Feyenoord.

Det hollandske medie Voetbal International melder således, at den tidligere Arsenal- og Manchester United-stjerne Robin van Persie i morgen gennemgår lægetjekket forud for et skifte til klubben fra Rotterdam. Feyenoord-træner Giovanni van Bronckhorst har gennem længere tid ytret ønske aom at hente Van Persie i tyrkiske Fenerbahce. Det ser nu ud til at lykkes.

34-årige Van Persie bliver dermed både kollega og konkurrent til Nicolai Jørgensen. Med de positive briller på kan danskeren med sikkerhed lære en masse af den hollandske landsholdsangriber. Med de negative på næsen kan Van Persies ankomst muligvis bringe Jørgensens status som førsteangriber i fare. (I toppen kan du se hans vanvittige hattrick mod Chelsea fra 2011)

Robin van Persie er en af de bedste angribere igennem de seneste 15 år. Hollænderen var en kæmpestjerne, da han scorede mål på samlebånd for først Arsenal og siden Manchester United. Men siden 2015 har han tjent til dagen og vejen i Tyrkiet.

Van Persies ankomst til Feyenoord er samtidig et 'velkommen hjem' til den hollandske stjerne. Inden han for snart 14 år siden skiftede til Arsenal, var det i Feyenoord angriberen brød igennem. Han var i klubben fra han var 16 til han var 20 år. Nu vender han tilbage som 34-årige. Ringen synes sluttet for en af Premier Leagues største profiler i dette årtusinde.