Englands landstræner, Gareth Southgate, åbner for, at Harry Maguire kan få comeback i oktober.

Forsvarsprofilen Harry Maguire er ikke med, når England tirsdag gæster København for at møde Danmark i Nations League.

Manchester United-spilleren blev i slutningen af august dømt for en række forhold efter en rejse til den græske ø Mykonos og blev herefter pillet ud af landsholdstruppen.

Men udelukkelsen fra landsholdet er kortvarig, understreger Englands landstræner, Gareth Southgate.

- Det har været en svær periode for ham, og jeg tror, at de seneste dage har været vigtige for ham. Han har kunnet slappe af og komme væk fra opmærksomheden.

- Jeg tror, han havde brug for at koble fra. Han får mulighed for at komme tilbage til sin klub, og vi ser helt sikkert frem til at have ham med igen i oktober, siger landstræneren ifølge Reuters.

27-årige Maguire blev anholdt på Mykonos sammen med sin bror og ven efter et slagsmål mellem to grupper af turister. Ifølge politiet blev fire politibetjente ramt af slag i forbindelse med episoden.

Få dage senere fik Maguire en betinget fængselsdom på 21 måneder og 10 dage for groft overfald, at have modsat sig anholdelse og forsøg på bestikkelse, men han nægtede sig skyldig. Senere appellerede han også dommen.

I et interview med BBC gav han efterfølgende sin udlægning af episoden, og her fortalte han, at han ikke havde gjort noget forkert.

- De slog mig mange gange på benene. Men det var ikke det, jeg havde i hovedet. Jeg var ramt af panik. Skræmt. Bange for at miste livet, sagde fodboldstjernen.

- Jeg ved, hvad der skete den nat. Jeg kender sandheden.

- Når jeg taler om det, så bliver jeg helt kørt op, fordi jeg bliver vred indvendig. Men jeg skal nok komme videre. Jeg er mentalt stærk, sagde Maguire.

/ritzau/