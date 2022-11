Lyt til artiklen

Torsdag aften spillede Viborg mod FC Midtjylland i ottendedelsfinalen i DBU Pokalen. Viborg vandt lokalopgøret med 3-1, og det var bestemt ikke noget, den såkaldte hårde kerne af FC Midtjyllands fans syntes om.

Aftenen nemlig endte i flere voldssager og en ildspåsættelse.

»De havde ikke travlt med at forlade stadion,« fortæller Henrik Glintborg, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi.

De vrede fans var ikke til at få ud, og det kulminerede i, at de fik tændt et bål af skrald, plastikkopper og lignende, inde på stadion.

»Det er jo en forsætlig ildspåsættelse, som er en meget alvorlig sag,« siger Henrik Glintborg, da B.T., taler med ham efter kampen.

Han oplyser, at man har fået slukket branden, men at urolighederne desværre fortsatte ude foran stadion.

»Foran stadion var der også Ultras (FC Midtjyllands hardcore fans, red.) der lavede hærværk, sparkede hegn ned og kastede kanonslag,« siger han.

Ingen af kanonslagene ramte betjente, men senere, da politiet forsøgte at få FC Midtjyllands fans ind i de busser, der skulle køre dem hjem, begyndte flere at kaste såkaldte kasteskyts mod politiet.

»Vi har 10 sager med vold mod betjent. De kastede med flasker og andre lignende genstande. Vores betjente havde hjelme på, men flere blev ramt på hjelmen,« lyder det.

På billeder fra stedet kan man se noget, der ligner en voldsom anholdelse, der involverer flere betjente med hjelme.

Det endte med en voldssag, hvor en 21-årig mand får slag i ansigtet af, hvad politiet formoder er en FC Midtjylland-fan. Desuden bliver tre Viborg-fans anholdt for gadeuorden.

»Der er kommet ro på nu, og folk er gået hjem,« siger Henrik Glintborg, som B.T. taler med omkring klokken 21.30.