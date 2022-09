Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvor der er vilje …

Landstræner Kasper Hjulmand sendte søndag aften – efter den flotte danske sejr over Frankrig – en verbal lussing til VM-værterne fra Qatar, hvor priserne for de få ledige hotelværelser er løbet fuldstændig løbsk.

»Jeg har selv nogle stykker, som rigtig gerne vil derned, men som ikke kan få hotelværelse til under 20.000 kroner, det er håbløst, at det er sådan. For fodbold er for fans og folket, og vi skal blive ved med at gøre alt, hvad vi kan, for, at det er folkets spil,« lød det fra landstræneren.

De svinedyre hotelpriser – kombineret med dyre leveomkostninger, eksempelvis koster en fadøl i omegnen af 120 kroner – holder en masse danskere fra at rejse ned og støtte landsholdet til november.

Men der findes også danske fans, der har taget udfordringen op. Eksempelvis københavnske Jens Andersen.

»Der er noget stædighed i det, hvor jeg har besluttet med mig selv, at alle de udfordringer – pris, logistik, billetter og så videre – ikke skal forhindre mig i noget. Jeg vil sgu have lov at bestemme, om jeg skal til VM. Jeg vil af sted. Jeg skal i hvert fald ikke lade mig begrænse,« fortæller den 44-årige roligan, der til daglig er redaktør på et online rejsemagasin og også arbejder som guide i København.

Det er lykkedes ham at skrue en kort tur sammen – til rimelige penge. Men så er der bestemt heller ikke tale om luksus.

»Jeg er der i ret kort tid, og det er lige præcist på grund af overnatningspriserne. Jeg har simpelthen ikke råd til at være der særligt længe. Jeg flyver dertil via Saudi-Arabien, har tre overnatninger, og så skal jeg flyve klokken 2 om natten efter dag fire. Den billet hjem får jeg for 2.200 kroner – den koster normalt omkring det dobbelte.«

»Jeg har fundet noget, der minder om studieboliger – de bliver udbudt en gang imellem, når de er bygget færdigt. Det koster 700 kroner pr. nat. Og jeg satser på at dele boligen med en anden, der leder efter overnatning dernede. Så kommer man ned på en pris, man kan forholde sig til,« fortæller Jens Andersen.

Han skal ud over Danmarks åbningskamp se et par af kampene i de andre grupper. Han har betalt 500 kroner pr. billet. Og det er de billigste af slagsen. I den næstbilligste kategori koster billetterne 1.600 kroner.

For Jens er det nærmest en sport at designe sine egne økonomisk bæredygtige ture.

»Jeg er mere villig til at lede efter de billige løsninger. Og jeg rejser alene, så jeg skal ikke spørge nogen, om de er klar på en løsning, der er billig og lidt ubekvem. Jeg er villig til at bruge tid på at finde noget billigt.«

Der forventes ikke mere end højst et par tusinde danske tilskuere til de tre gruppekampe – og det tager naturligvis lige toppen af VM-feberen hos Jens Andersen.

»Det bliver lidt underligt – det bliver, som om Danmark ikke rigtig er med. Det er sådan, jeg har det. Jeg var til EM i 2016, hvor Danmark ikke var med – og jeg tror, at det bliver den samme stemning. Forskellen er så bare, at vi skal se Danmark spille,« fortæller han.

Danmark spiller første VM-kamp mod Tunesien 22. november – der er kampstart klokken 14 dansk tid.