For Andreas Bjelland skulle sommerens VM have været det store udstillingsvindue. Den danske forsvarsspillers kontrakt i Brentford udløber, og han havde selv set slutrunden som en gylden mulighed, hvor potentielle nye arbejdsgivere kunne se ham an.

Nu må han dog følge med hjemme fra sofaen i stedet, for søndag blev han sorteret fra truppen.

Grundet en skade, som Andreas Bjelland har døjet med, vurderede Åge Hareide, at midtstopperen ikke ville blive klar.

Det fik Andreas Bjelland til at udsende en pressemeddelelse, hvori det lød, at han var uenig med landstræneren i forhold til vurderingen af, at han ikke ville blive klar til Peru-kampen.

Jeg synes ikke, at det er fair, men lige nu er det vigtigt for mig at sende et signal til folk og den almene dansker Andreas Bjelland til Jyllands-Posten

Og nu åbner den danske midtstopper op og sætter nogle flere ord på situationen.

»Sommeren skulle bruges på at finde en ny arbejdsgiver, og så bliver det udtalt, at jeg ikke kunne være klar til at spille 16. juni mod Peru. Det er tarveligt at sige, at jeg ikke kunne det, når jeg skal finde mig en ny klub, og jeg skal vise over for andre, at jeg er klar til at spille fodbold,« siger Andreas Bjelland i et interview med Jyllands-Posten.

Vil sende et signal

Ifølge den pressemeddelse, Andreas Bjelland udsendte, så blev den plan der var lagt for hans forløb ikke overholdt.

Andreas Bjelland trænede med resten af truppen søndag, men egentlig skulle det første være sket mandag ifølge ham, så ifølge forsvarsspilleren selv, var han foran den plan, der blev lagt.

Åge Hareide begrundede efterfølgende sit fravalg med, at Andreas Bjelland ikke var i stand til at sparke langt med venstrebenet. Og efterfølgende har landstræneren kritiseret, at både Andreas Bjelland og Daniel Wass har valgt af gå til pressen, hvor de har udtrykt deres utilfredshed med Åge Hareides beslutning.

Andreas Bjelland fortæller dog til Jyllands-Posten, at der er en klar grund til, at han vælger at udtale sig. For ifølge forsvarsspilleren selv ville han være klar til at spille en kamp i morgen, hvis det skulle være.

»Jeg har accepteret, at de ikke mener, at jeg er klar, men vi bliver aldrig enige. Jeg synes ikke, at det er fair, men lige nu er det vigtigt for mig at sende et signal til folk og den almene dansker. Det gør jeg ikke for at sende stikpiller og få mig selv til at se godt ud, men lige nu har jeg 100 pct. fokus på mig selv, og jeg skal i den bedste mulige, fysiske tilstand for at finde en ny klub,« siger Bjelland.

Åge Hareide har ikke ønsket at udtale sig.

Ønsker Danmark det bedste

På trods af den store skuffelse sendte Andreas Bjelland i sin pressemeddelelse en hilsen til resten af holdet.

»Jeg ønsker selvfølgelig spillerne alt det bedste og håber, at de som hold og individualister får et fantastisk VM. Det er en fantastisk gruppe at være en del af, og jeg vil naturligvis heppe på Danmark herhjemmefra,« skrev Andreas Bjelland.

Ud over Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland blev Peter Ankersen og Mike Jensen sorteret fra truppen søndag aften.

Lørdag skal Åge Hareides udvalgte i aktion mod Mexico på Brøndby Stadion, inden turen går til Rusland, hvor VM-slutrunden venter. Landsholdets første kamp er mod Peru den 16. juni.