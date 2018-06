Nicklas Bendtner virker til at være ovenpå den skade, der sendte ham ud af VM-truppen.

Mandag aften gjorde den danske angriber comeback på banen for Rosenborg i kampen mod Tromsø.

I det 77. minut løftede fjerdedommeren skiltet i vejret med angriberens nummer, og Nicklas Bendtner blev sendt på banen på et tidspunkt, hvor Rosenborg var i problemer.

77'. Nicklas Bendtner kommer inn for Søderlund. Levi har også kommer inn for Helland. — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) 11. juni 2018

De norske forsvarende mestre var bagud 1-2, og det blev da også til en stor chance for den danske bomber. Desværre for Nicklas Bendtner gik bolden ikke i mål.

I kampens døende minutter serverede angriberen så kuglen for fødderne af holdkammeraten Mike Jensen - der også blev sorteret fra af Åge Hareide - men midtbanespilleren sparkede lige forbi, og Rosenborg endte med at tabe kampen.

90+5'. Bendtner legger tilbake til Jensen som setter ballen like utenfor stanga! — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) 11. juni 2018

Dermed kunne Nicklas Bendtner hverken notere sig for mål eller en assist i sin comeback-kamp. Til gengæld kunne han notere sig for små tyve minutter på banen, efter han blev lyskeskadet den 27. maj.

En skade, han ikke nåede at komme sig nok over til, at Åge Hareide valgte ham som en af de 23, der mandag formiddag skulle ombord på flyet til Rusland.

Efter at være blevet vraget til truppen sidste søndag, tog Nicklas Bendtner til Danmark for at genoptræne.

Lørdag var han så tilbage i Trondheim og trænede med for fuldt blus sammen med resten af Rosenborg-mandskabet.

Her lød meldingen fra den norske lejr, at Nicklas Bendtner skulle kigges på søndag, og efterfølgende ville klubben vurdere, om angriberen kunne komme i spil til kampen mod Tromsø. Mandag formiddag kom så den endelige dom: Nicklas Bendtner var atter klar til kamp og med i truppen.

»Det, at han er med i træningen, siger en del, og det, at han er med i kamptruppen, siger en del. Han er klar til kamp, men resten må Kåre (træner Kåre Ingebrigtsen, red.) tage stilling til,« lød det mandag formiddag fra Rosenborgs fysioterapeut Christian Thorbjørnsen til Adresseavisen.