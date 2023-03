Lyt til artiklen

Den tidligere tyske verdenmester Andreas Brehme kom til at vise lidt mere på en video til en fan, end han nok havde regnet med.

Andreas Brehme kom ved en fejl til at filme sin kone, Susanne Schaefer, som kun var iført trusser. Værre blev det, da han så også sendte videoen med bryst-upseren videre.

Det skyldes, at verdensmesteren fra 1990 laver videoer med en personlig fødseldagshilsen, som han sender til fans via WhatsApp. Det var i sådan en video, at han kom til sende den ud til en fan ved en fejl.

Andreas Brehme har kommenteret videoen, som Bild er i besiddelse af.

Andreas Brehme i aktion for Tyskland i 1994. Foto: Jürgen Fromme Vis mere Andreas Brehme i aktion for Tyskland i 1994. Foto: Jürgen Fromme

Målscoreren fra VM-finalen i 1990 tager nemligt ikke situationen så tungt.

»Nu ved hele verden, hvor skøn en kone jeg har! Det burde ikke være sket, men jeg kan godt grine af mig selv. Fremover må jeg hellere lade Susanne filme,« lød det fra Andreas Brehme.

Susanne Schaefer er heller ikke vred over, at videoen kom ud.

»Det var sidste sommer på en ferie ved Gardasøen og hvad så? Du kan se mig skifte på stranden. Eller i saunaen. Vi griner af det, og jeg driller Andy, min ekspert på de sociale medier.«