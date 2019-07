Kvinderenes VM-slutrunde har været angribernes slutrunde.

Der har været masser af stjernepræstationer ved kvindernes VM-slutrunde i fodbold, men hvem har udmærket sig mest?

B.T Sport har talt med landstræneren for det danske kvindelandshold, Lars Søndergaard, som har udpeget sine favoritter.

Lars Søndergaard, som missede at kvalificere sig til slutrunden med de danske fodboldkvinder, har været i Frankrig til slutrundens første uge, og her så han masser af god fodbold.

England's Ellen White jubler efter scoring i kampen mod Frankrig. Foto: FRANCK FIFE

Når Lars Søndergaard skal fremhæve tre profiler fra kvindernes VM-slutrunde, falder hans blik på de kampafgørende angribere.

Hans top-3 byder på en englænder, en amerikaner og en hollænder.

»Engelske White har scoret 10 mål og har vist sig at være en klinisk målscorer. Det er i en relativ sen alder, at hun er kommet på verdenskortet som angriber.

»Amerikaneren startede med at score fem mål ved slutrunden, men er så sidenhen faldet lidt i niveau. Men vi kan ikke komme ude nom hende, når vi snakker profiler ved slutrunden. Hun er meget vigtig for det amerikanske hold.

»Jeg synes, at Miedema er en fantastisk angriber. Hun er en ung spiller, hun er bare 22 år og spiller for Arsenal. Hun scorer mål og er utrolig vigtig i hollændernes spil. Hun er en af årsagerne til, at de er kommet så langt i turneringen. Hvis hun kan undgå skader, så kommer vi helt sikkert til at høre mere om hende,«.

Lars Søndergaard påpeger også, at de hold, som er nået langt i turneringen alle har haft en god 6'er.

»Jeg må fremhæve Amadine Henry -en central midtbanespiller for Frankring - der har vist sig utrolig vigtig. Jeg mener, at hun er den bedste af dem alle,« siger Søndergaard.

Han peger også på hollandske Sherida Spitse, Julie Ertz fra USA og Caroline Seger fra vores svenske naboer, som også har gjort en glimrende figur på den centrale midtbane.

Talentmassen ser altså lovende ud. Det samme gør den stigende interesse for disse fodboldkvinder, for slutrunden har smadret seer-tal rekorder verden over.

Lars Søndergaard håber at interessen tager endnu et nøk opad, så kvindernes popularitet kan nærme sig mændenes.

»Hvis Danmarks herrelandshold ikke kvalificerer sig til en slutrunde, så er der mange, der ser slutrunden alligevel. Det håber jeg på sigt kan smitte af hos kvinderne,«.

Men det er ikke kun kvindernes fodboldspil, som skal være med til at vinde folks hjerter. Det skal deres stærke personligheder og historier også, mener Søndergaard.

»Amerikaneren Megan Rapinoe er jo trådt i karakter med kontante meldinger om Præsident Trump. Hun er en stærk kvinde, der står ved det, hun siger,« siger han og fortsætter:

» I Danmark har vi Pernille Harder og Nadia Nadim, som jo har en fantastisk historie, og det sælger bare rigtig godt,« slutter Lars Søndergaard.