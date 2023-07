Midt i aftenhyggen begyndte hotellet at ryste.

Sveriges landshold til kvinde-VM i fodbold fik sig en autentisk New Zealand-oplevelse i aftes lokal tid.

Her blev Wellington ramt af et mindre jordskælv, som målte 4,3 på Richterskalaen.

Denne 'rystende' oplevelse, der ikke er usædvanlig i New Zealand, som sammen med Australien er VM-værter, fik dog ikke pulsen synderligt op hos de svenske stjerner.

Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Jon Super/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg var på FaceTime med min far, da det skete. Jeg tænkte ikke så meget andet end, at gulvet rystede under mig,« siger forsvarsspilleren Anna Sandberg.

»Jeg sad og så en kamp med Caroline Seger, og pludselig begyndte lænestolen at ryste. En mærkelig følelse,« siger Olivia Schough, som husker at det svenske landshold tidligere har været udsat for et endnu voldsommere jordskælv.

Det var under OL i Tokyo i 2021, hvor holdet befandt sig i Miyagi.

»Dengang vågnede jeg midt om natten og hørte skrig fra nogle af værelserne,« siger Olivia Schough.

De svenske spillere har fået instrukser for, hvordan de skal forholde sig under et jordskælv.

»Der skal vi samle os udenfor hotellet, som hvis der var gået en brandalarm i gang. Men det var ikke nødvendigt i går,« siger Sofia Jakobsen.