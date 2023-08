Hun måtte trøstes af modstanderne, da Colombia sidste lørdag røg ud af VM-turneringen i Australien og New Zealand med et 1-2 nederlag til England i kvartfinalen.

Mindre end to døgn efter blev den 26-årige midtbanestjerne Jorelyn Carabali fra Colombia ramt af en personlig tragedie, da hendes lillebror Paulo blev dræbt i hjemlandet.

På vej hjem til Sydamerikan efter VM-nederlaget fik VM-stjernen at vide, at broderen natten til mandag var blevet ramt af skud i en natklub i byen Cali.

Ifølge tyske Bild har colombianske medier med politiets som kilde oplyst, at natklubben blev stormet af bevæbnede mænd, som straks åbnede ild.

Med Colombias kvindelandshold nåede Jorelyn Carabali frem til kvartfinalen ved det igangværende VM i Australien og New Zealand, hvor Englands sejr fik hende til at bryde ud i gråd. Kort efter blev hendes bror dræbt af skud i hjemlandet. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Med Colombias kvindelandshold nåede Jorelyn Carabali frem til kvartfinalen ved det igangværende VM i Australien og New Zealand, hvor Englands sejr fik hende til at bryde ud i gråd. Kort efter blev hendes bror dræbt af skud i hjemlandet. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Skyderiet fandt angiveligt sted i et belastet område, hvor de involverede menes at have været involveret i kriminelle aktiviteter.

For den 26-årige landsholdsspiller var det tilmed anden gang, at hun sige endegyldigt farvel til en af sine søskende. For et par år siden døde en anden bror også.