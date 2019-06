Der var ballade i den nigerianske fodboldlejr efter det afrikanske lands kvinder lørdag havde tabt VM-ottendedelsfinalen mod Tyskland 0-3.

Ifølge det amerikanske nyhedsmedie ESPN nægtede spillerne således at forlade sit hotel i den franske by Grenoble.

Protesten skyldtes angiveligt manglende udbetalinger af lønninger svarende til cirka 25.000 danske kroner fra det nigerianske fodboldforbund, NFF.

Hertil kommer at NFF - ifølge spillerne - burde have udbetalt kompensation for fem af de dage, de har været til VM.

Nigeria har deltager ved kvindernes fodbold-VM. Her ses holdets svenske landstræner Thomas Dennerby, til højre, sammen med spilleren Onome Ebi.

Det svenske nyhedsbureau, TT, har ifølge Aftonbladet talt med Nigerias svenske landstræner Thomas Dennerby, der påstår at konflikten nu er løst.

»Det er ingenting. Vi er på vej nu,« citeres han blandt andet at sige.

Thomas Dennerby påstår i samme åndedrag, at han intet har med sagen at gøre.

»Jeg er slet ikke involveret. Dette er en sag mellem spillerne og forbundet. Jeg forsøger at holde mig ude af det,« siger Thomas Dennerby, der ikke ønsker at udtale sig om, hvorvidt han også mangler at få udbetalt løn.