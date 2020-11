Den tidligere sydafrikanske fodboldspiller Anele Ngcongca er død, efter han mandag morgen var involveret i en trafikulykke i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika.

Det skriver det lokale medie ENCA.

Den tidligere forsvarsspiller, der i 2010 deltog i VM i hjemlandet, blev 33 år.

»Et køretøj med to passagerer mistede klokken fem i morges kontrollen og væltede på N2-motorvejen nær Mtunzini. En 33-årig mand blev erklæret død på stedet,« oplyser politiets talsmand, brigadier Jay Naicker, ifølge Sports Club.

De nærmere detaljer omkring ulykken er endnu ikke kommet frem, men ifølge flere medier ankom ambulancen til stedet, kort tid efter ulykken fandt sted.

Her stod Anele Ngcongcas liv ikke til at redde, mens den kvindelige ledsager i øjeblikket befinder sig på hospitalet i kritisk tilstand.

Anele Ngcongca nåede at spille et hav af kampe i europæisk fodbold og står også noteret for 52 landskampe for Sydafrika.

Karrieren bød blandt andet på et langt ophold i belgiske KRC Genk, hvor han nåede hele 279 kampe. Klubben har på Twitter derfor også delt et opslag, hvor de udtrykker deres medfølelse og samtidig sender varme tanker til hans pårørende.

Anele Ngcongca blev i år frigivet fra den sydafrikanske klub Sundowns for at spille for AmaZulu FC i hjemlandet, inden livet blev taget fra ham mandag.