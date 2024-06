Landsholdet kan først ved EM for alvor bevise, at det har lært af VM-nedturen, mener Joachim Andersen.

Det danske herrelandshold i fodbold skuffede stort, da det for halvandet år siden røg ud af gruppespillet ved VM i Qatar med blot ét point på kontoen.

Siden har holdet spillet 12 kampe, men revanchelysten sidder stadig i spillerne.

- Vi har 100 procent noget at revanchere. Der er en indre sult, som hungrer efter at komme ud og bevise noget. Vi er godt klar over, at det ikke var vores bedste præstation, og jeg tror, vi alle mener, at vi har noget at bevise, siger Joakim Mæhle.

Både han og forsvarskollega Joachim Andersen har trods flere møder om emnet svært ved at pege på præcist hvad, man har lært af skuffelsen i Qatar, og siden forsøgt at forbedre.

- Det er svært at opsætte en masse punkter, men det var meget sundt med et wakeupcall, tror jeg, for vi red på en bølge af selvtillid og sejre, siger Mæhle.

- Vi har snakket meget om det. Men jeg har stadig svært ved at svare på, hvad vi har lært, supplerer Joachim Andersen.

- Jeg tror egentlig bare, at vi skal have en klar plan og styr på, hvordan vi vil spille. Fodbold er småting og marginaler, og dem forsøger vi hele tiden at maksimere, siger stopperen.

Sverige og Norge venter i to testkampe inden EM, men det er først ved selve slutrunden, at landsholdet kan revanchere sig for alvor, mener Andersen.

- Jeg håber, vi har lært en masse, men i sidste ende får vi først at se, om det er tilfældet i de tre gruppekampe. Og det bliver spændende.

Testkampene mod de nordiske naboer er dog en mulighed for at bevise, at holdet "står knivskarpt inden EM", mener Joakim Mæhle.

- Dermed ikke sagt, det bliver to walkover-kampe, for det tror jeg ikke på. Vi skal prøve nogle ting af i to hårde og svære kampe, og det passer os godt i stedet at møde to dårligere modstandere.

- Både Sverige og Norge har supergode trupper og kunne sagtens være med ved EM, synes jeg.

Joachim Andersen kalder det desuden ideelt, at man spiller mod Sverige i Parken og Norge i Brøndby og dermed undgår en masse rejseri.

- Jeg har aldrig spillet mod hverken Sverige og Norge, så det bliver super sjovt. Men i sidste ende er det ikke de vigtigste kampe. Den vigtigste er 16. juni, siger midtstopperen.

Danmark åbner sit EM mod Slovenien 16. juni. Fire dage senere gælder det England, og 25. juni venter Serbien i sidste gruppekamp.

De to bedste fra hver gruppe plus de fire bedste treere på tværs af de seks grupper går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/