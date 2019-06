Der er kommet en sand skandale-kamp ved kvindernes VM i fodbold.

I 1/8-finalen mellem England og Cameroun førte England 1-0, der der manglede få minutter af første halvleg.

Så scorede England til 2-0 på et mål, der efterfølgende blev tjekket for offside - men dommeren kunne retmæssigt give målet til England.

Og så blev det for meget for Cameroun.

Cameroun-træner Alain Djeumfa forstår ingenting. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Cameroun-træner Alain Djeumfa forstår ingenting. Foto: PHIL NOBLE

De afrikanske spillede stormede hen til dommeren efter at have set situationen på storskærm, hvor de følte sig bortdømt.

Selvom de ikke havde en sag, så var de rasende. Og det ledte til store diskussioner inde på banen.

Camerounerne var så fortørnede, at de ventede i flere minutter med at give bolden op, hvor holdets spillere mødtes på midten af banen og talte sammen.

Det så desuden ud til, at de ikke var enige med deres egen træner på sidelinjen.

Rundkreds på midten af banen. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Rundkreds på midten af banen. Foto: BERNADETT SZABO

Første halvleg endte med at få otte minutters overtid som følge af situationen - men det stoppede ikke der.

Cameroun-spillerne holdt endnu et kort holdmøde inden på banen uden deres træner, inden de gik i omklædningsrummet.

Cameroun var hurtigt tilbage på banen for at starte anden halvleg op, fortæller DRs kommentator, Henrik Liniger, i kanalens dækning af kampen.

Som om det ikke var nok for Cameroun, så fik Cameroun underkendt et mål i starten af anden halvleg efter en ellers fornem reaktion på den skandaløse udvikling i slutningen af første halvleg.

Cameroun-spillerne kigger mod storskærmen. Foto: TOLGA BOZOGLU Vis mere Cameroun-spillerne kigger mod storskærmen. Foto: TOLGA BOZOGLU

Igen var det en offside-kendelse, der blev tjekket på VAR, og billederne viste efterfølgende, at den scorende spiller var offside - selvom der kun var tale om en ganske lille en af slagsen.

Igen var hele Camerouns bænk og spiller oppe at køre, og den scorende spiller, Ajara Nchout, var knust til tårer efter kendelsen, hvor Cameroun-spillerne igen gestikulerede op mod storskærmen på stadion i Valenciennes.

Der er ikke kommet nogen officiel udmelding fra Cameroun omkring situationen endnu, men det er ganske sikkert, at kampen for et efterspil.

Kampen er fortsat undervejs, og England fører 3-0 efter 73 minutter.