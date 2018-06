Cristiano Ronaldos straffespark i Portugals VM-kamp mod Iran blev turneringens 19. straffespark.

Kaliningrad. Mandag blev der sat rekord i straffespark ved VM i Rusland.

Det skete, da Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo blev tacklet i feltet i Portugals kamp mod Iran i gruppe B, og dommeren dømte straffespark efter at have set episoden på video.

Ronaldo endte med at brænde fra 11 meter-pletten.

Senere i samme kamp blev der - igen efter at Video Assistant Referee (VAR) blev taget i brug - dømt et straffespark til Iran.

De to straffespark blev dette VM's 19. og 20.

Rekorden har hidtil været på 18 straffespark og blev sat under VM i 2002 i Japan og Sydkorea.

Ved det seneste VM i Brasilien blev der dømt 13 straffespark i hele turneringen.

Tidligere mandag blev der dømt to straffespark til Saudi-Arabien i holdets kamp mod Egypten. Et af dem blev også dømt, efter VAR-systemet kom i brug.

Danmark har fået to straffespark dømt mod sig i turneringen. Begge er dømt, efter dommeren var en tur på sidelinjen og se episoderne igennem på video.

Og i det hele taget har VAR været med til at dømme størstedelen af de straffespark, der er blevet dømt under VM indtil videre.

Rekorden på de 20. straffespark står til at blive udbygget endnu mere under VM, hvor der efter mandagens kampe er spillet 36 af de 64 kampe, der skal spilles under hele slutrunden.

