Den irakiske fodboldlegende Ahmed Radhi er død i en alder af 56 år.

Landets legendariske angriber var blevet smittet med coronavirus og er død som følge deraf, udtaler det irakiske sundhedsministerium.

Det skriver det arabiske medie The National.

Ahmed Radhi spillede 121 landskampe for Irak, og den målfarlige angriber nettede hele 62 gange i perioden 1982-1997, hvilket gør ham til en af de mest scorende landsholdsspillere i historien.

Ahmed Radhi (midten) i det irakiske parlament. Foto: AFP Vis mere Ahmed Radhi (midten) i det irakiske parlament. Foto: AFP

Han var blandt andet med under Iraks gyldne æra, det blandt andet kastede en deltagelse ved VM i 1986 af sig – landets eneste af slagsen.

Her blev det til tre nederlag i de tre gruppekamp. To 1-0-nederlag til henholdsvis Paraguay og Mexico, mens man tabte 2-1 til Belgien. Målscoreren i den kamp var netop Ahmed Radhi, der altså står noteret for Iraks eneste VM-scoring i historien.

Derudover var han med Irak til OL i 1988, hvor han også blev kåret som den bedste spiller i Asien det år.

Klubkarrieren blev kun afviklet i Irak og Qatar, og efter karrieren prøvede Ahmed Radhi at være U/19-landstræner i Irak, mens han også gjorde karriere i det irakiske parlament.