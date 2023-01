Lyt til artiklen

Gregg Berhalter havde nok ikke regnet med, at en 31 år gammel sag skulle bringes frem i lyset.

Alt andet lige er det netop det, der er sket.

Det amerikanske fodboldforbund har nemlig ansat et firma til at undersøge landstræneren, som netop er stoppet ved årsskiftet efter at have ført USA til ottendedelsfinalerne ved den netop afsluttede VM-slutrunde i Qatar.

Forbundet oplyser kun, at de har fået kendskab til en sag, men fortæller ikke yderligere, hvad sagen drejer sig om.

Det gør til gengæld hovedpersonen selv, som på Twitter skriver, at en person henvendte sig til Gregg Berhalter under VM, som fortalte, at han sad inde med information, der kunne få landstræneren i klemme.

'Det her er et svært skridt at tage, men mine kone, Rosalind, og jeg vil gerne dele sandheden,' skriver 49-årige Berhalter og fortsætter:

'I efteråret 1991 mødte jeg min soulmate. Jeg var lige blevet 18 og var førsteårsstuderende på college, da jeg mødte Rosalind for første gang.'

Berhalter og Rosalind bliver kærester, men fire måneder efter, sker den episode, der nu spænder ben for træneren – 31 år efter.

'Vi havde været kærester i fire måneder, da der opstod en hændelse mellem os, der skulle forme fremtiden for vores forhold. En nat, da vi var ude at drikke på en lokal bar, havde Rosalind og jeg et heftigt skænderi, som fortsatte udenfor. Det blev fysisk, og jeg sparkede hende over benene,' lyder forklaringen.

'Der er ingen undskyldninger for mine handlinger den aften. Det var et skammeligt øjeblik, som jeg fortryder den dag i dag.'

Rosalind og Gregg Berhalter forblev sammen, og har i dag fire børn.

Det vides ikke, hvad der kommer til at ske med Gregg Berhalter, men det amerikanske fodboldforbund skriver, at sagen vil blive undersøgt til bunds, og at der vil blive fundet en ny landstræner i løbet af januar.