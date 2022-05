»Vi forventer, og vi ønsker, at folk respekterer vores kultur.«

Sådan sagde Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani fredag ​​i Berlin, da han blev spurgt ind til homoseksuelle, der vil tage til landet for at overvære VM i Qatar til vinter.

Det var blandt andet DR, som har fremprovokeret denne udtalelse, da de kunne beskrive, hvordan homoseksualitet bliver set ned på i hvert fald tre af de hoteller, som FIFA anbefaler, at fodboldfans benytter i Qatar.

Hos LGBTQ+ Danmark kommer det ikke bag på nogen, at Qatar fortsat undertrykker homoseksuelles rettigheder.

»Det understreger det, vi har sagt fra starten af, at det ikke er det ikke er stedet, hvor man skal holde VM. Det at det fra Qatar bliver understreget, at homoseksuelle ikke har rettigheder, det forandrer ikke andet end, at det forstærker vores pointe. Der skal tages mere hensyn til menneskerettighederne,« lyder det fra LGBTQ+ til B.T.

Ørkenstaten med det muslimske flertal skal være vært for det første verdensmesterskab i fodbold i Mellemøsten. Hoteller, der er på den officielle liste over anbefalet indkvartering til VM 2022 i Qatar, er forpligtet til at byde gæster velkommen på en 'ikkediskriminerende måde', sagde FIFA tidligere på måneden.

Synes du, at det er fair, at Qatar melder sådan ud?

»FIFA er overbevist om, at alle nødvendige foranstaltninger vil være på plads, så LGBTQ+-fans kan nyde turneringen i et vedkommende og sikkert miljø, ligesom alle andre,« lyder det i en mail til de tre medier fra FIFA.

Fra den danske organisation ser man, at DBU helst skal smide et yderligere pres på FIFA.

The Torch Doha er et af de hoteller, der ikke tager imod homoseksuelle gæster. Foto: Sven Hoppe Vis mere The Torch Doha er et af de hoteller, der ikke tager imod homoseksuelle gæster. Foto: Sven Hoppe

»Vi har opfordret DBU at ligge pres på FIFA, for at få ændret den her praksis og få menneskerettighederne mere til stede. De er ude og kritisere beslutningen, så det trods alt er positivt,« lyder det og fortsætter:

»Derudover har vi opfordret Udenrigsministeriet til at lave en rejsevejledning, så man kan som homoseksuel være sikker i Qatar.«

Direktøren i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, har som sagt kritiseret VM-værtsnationen.

»Det er langt ude. Vi synes, at det er skuffende. Det er skuffende over for de fans, som skal rejse til VM, at de ikke kan føle sig sikre på at få et hotel, uanset hvilken seksualitet de måtte have,« siger han til DR.