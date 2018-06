Saransk. Landsholdsspilleren Viktor Fischer kan få de fleste på det danske hold til at grine eller trække på smilebåndet.

Selv om han måske ikke får så meget spilletid inde på banen og mest bruges som indskifter, så har den 24-årige angriber alligevel en vigtig rolle på VM-holdet.

- Folk kan lide mig her. Sådan er det.

- Jeg kan lide at være her, og det tror jeg, at jeg udstråler, siger Viktor Fischer og tilføjer, at han i tillæg også godt kan finde ud af at sparke til en fodbold.

- Jeg laver lidt fis i ny og næ, og det, tror jeg, er meget godt. Jeg forsøger at holde humøret oppe uden for banen, siger han.

Viktor Fischer vil ikke selv betegne sig som holdets humørbombe.

- Det ved jeg ikke. Vi er flere - og jo flere jo bedre.

- Generelt er folk glade for at være her på holdet, og der er ikke nogen, der er udenfor. Det er en god gruppe. Vi har forskellige ting at byde på og giver lidt af hvert til hinanden, siger han.

Selv om FC København-spilleren er en social kapacitet på VM-holdet, så tror han ikke, at det er hans sociale kvaliteter, der har sikret ham en plads i landstræner Åge Hareides VM-trup.

- Det tror jeg trods alt ikke. Det er spillet, der har fået mig til VM.

- Da Åge kom til som landstræner, blev jeg udtaget på, hvad jeg kunne som spiller. Jeg spillede mange kampe, men røg ud af holdet i min daværende klub i England, og så spillede jeg mindre på landsholdet.

- Jeg tror, at det er de fodboldmæssige kvaliteter, der stadigvæk bliver lagt vægt på. At jeg så giver noget til gruppen, det er jo bare endnu et godt argument til, at jeg skal være her, siger Fischer.

Assistentlandstræner Jon Dahl Tomasson kalder Viktor Fischer for "en dejlig dreng", der skaber god stemning. Men også til træning er Fischer vigtig for VM-holdet.

- Til træning giver han den virkelig også gas. Selv om vi hygger os, så kigger vi alle træninger igennem på video og studerer de fysiske tal, og han er altid helt oppe.

- Det er noget vi lægger meget vægt på i trænergruppen, siger Tomasson.

Danmark indleder VM lørdag klokken 18, hvor Peru venter i den første gruppekamp. Senere skal landsholdet op mod Australien og Frankrig i den indledende gruppe.

/ritzau/