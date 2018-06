Der er ikke langt fra glæde til frustration. Bare spørg Mario Götze, der ved VM for fire år siden i Brasilien scorede Tysklands sejrsmål i det 113. minut mod Argentina. Således skriver den tyske avis Bild, at to af tyskerens store drømme i løbet af ganske kort tid er blevet knust.

For det første er han ikke blevet udtaget til Tysklands trup ved sommerens fodbold-VM og for det andet er hans bryllup med modelkæresten Ann-Kathrin Bömmel blevet aflyst.

Mario Götze og Ann-Kathrin Brömmel poserede på den røde løber ved »Audi Night« i den østrigske alpeby Kitzbühel i januar 2016 forud det berømte Hahnenkamm-styrtløb. Foto: Roland Schlager Foto: ROLAND SCHLAGER Vis mere Mario Götze og Ann-Kathrin Brömmel poserede på den røde løber ved »Audi Night« i den østrigske alpeby Kitzbühel i januar 2016 forud det berømte Hahnenkamm-styrtløb. Foto: Roland Schlager Foto: ROLAND SCHLAGER

Den 26-årige Dortmund-spiller havde ellers planlagt et storstilet bryllup 18. juli på den spanske ferieø Mallorca, og 60 gæster var inviteret til at deltage i den efterfølgende fest på luksusresortet 'Jardin de Pedrissa'.

Til det tyske ugeblad har den to år ældre brud ved en tidligere lejlighed fortalt, at hun på den store dag skulle iklædes en snehvid, skulderløs kjole.

18. juli bliver dog ikke begivenhedsløs for Mario Götze eftersom hans klub, Borussia Dortmund, denne dag rejser på træningslejr i USA.

I øvrigt er Mario Götze ikke den eneste sportsstjerne, der har aflyst et planlagt bryllup. Det samme skete i 2014 for den danske tennisspiller Caroline Wozniacki, da hendes daværende kæreste, golfspilleren Rory McIlroy, valgte at bryde forlovelsen få dage efter invitationerne var udsendt.