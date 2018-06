William Kvist røg i foråret ud på bænken i FC København, så midtbanespilleren mangler kampe før VM i Rusland.

Stockholm. Landsholdets midtbanegeneral William Kvist har kæmpet med at få spilletid i FC København frem mod VM.

Til trods for at han mest har siddet på bænken gennem to måneder i Superligaen på et kritisk tidspunkt frem mod VM, så føler 33-årige Kvist sig overbevist om, at han kan levere i Rusland.

- Hvis det ikke skabte usikkerhed, så ville jeg ikke være et menneske.

- Men spørgsmålet er, hvordan man reagerer. Det er essensen. Skal jeg gå i hundene og tude over, at jeg ikke spiller. Måske i et halvt sekund, men derefter skal der forhåbentlig komme et svar, siger William Kvist.

- Jeg vil gerne til VM, så jeg har holdt mig i kanonform. Jeg har arbejdet hårdere end nogen anden før træning, til træning og bagefter.

- Efter et langt fodboldliv ved jeg, hvor jeg er henne. Jeg kan sige med stålfasthed, at jeg kan levere en toppræstation til VM. Jeg kan mærke det, og jeg glæder mig, siger midtbanespilleren.

William Kvist udgav onsdag bogen "Jagten på frihed", hvor han fortæller, om de værktøjer som mentaltræning og hypnose, som han har brugt for at få mest muligt ud af sin fodboldkarriere.

Han kunne med egne ord være endt som en "gedigen superligaspiller", men i stedet står han nu foran karrierens tredje slutrunde med landsholdet.

- Det er altid kritisk at blive sat af holdet, og VM gør det endnu mere kritisk. Helt klart. Det løber jeg heller ikke fra.

- Men jeg er ikke usikker på, om jeg kan levere til VM. Jeg har indimellem været langt fra holdet i mine klubber, og jeg har altid holdt mig i god form, siger Kvist.

- Før VM har vi to gode venskabskampe mod Sverige og Mexico, før jeg skal præstere på højeste niveau. Derudover fik jeg 60 minutter mod FC Midtjylland, som gik rigtig godt.

- Så kommer jeg til at være i kæmpe kampform? Nej. Men er jeg i god nok form til at levere en masse til landsholdet? Ja, det er jeg ikke bange for, siger han.

Danmark møder Sverige lørdag aften i Stockholm, inden Mexico gæster Brøndby Stadion 9. juni. To dage senere rejser landsholdet til Rusland, hvor danskerne møder Peru, Australien og Frankrig i gruppespillet.

/ritzau/