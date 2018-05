Landsholdets midterforsvarer Andreas Bjelland forbereder sig til VM i Rusland med en uafklaret fremtid.

Med udgangen af juni udløber kontrakten i engelske Brentford, og den bliver ikke forlænget.

Jeg er arbejdsløs 1. juli, og det er underligt for mig at tænke på. Jeg har valgt at fokusere på VM, og så må vi se, hvad der sker bagefter,« siger Andreas Bjelland:

»Jeg har mange ambitioner, men vil ikke låse mig fast på noget. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve en ny kultur og se noget andet.«

Den 29-årige forsvarsspiller.har været tre år i Brentford og forhandlede i en periode om en kontraktforlængelse med Championship-klubben.

Men parterne kunne ikke blive enige, og det er en af årsagerne til, at forsvareren er mødt op i VM-lejren uden så mange kampe i benene gennem to-tre måneder.

»Jeg har været skadet, og så blev det ikke til nogen forlængelse. I den sidste ligakamp var der ikke så meget tilbage at spille for, så der sagde jeg selv fra. Det ville være fantastisk at spille alle kampe, men jeg kan se tilbage på en af mine spillemæssigt bedste sæsoner,« siger Bjelland:

»Det irriterer mig, at jeg så røg ind i nogle småting til sidst, men jeg har trænet hårdt de sidste par uger.«

I sidste uge deltog Andreas Bjelland, der har døjet med en lægskade, dog ikke i holdtræningen, og igen mandag og tirsdag trænede han for sig selv.

Andreas Bjelland under Herrelandsholdets træning i Helsingør mandag den 28. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye Andreas Bjelland under Herrelandsholdets træning i Helsingør mandag den 28. maj 2018. Foto: Anders Kjærbye

Han har fuld forståelse for, at landstræner Åge Hareide kun tager friske spillere med til Rusland.

»Det kan jeg godt forstå. Jeg har været lidt forsigtig for at blive helt klar og bygge mig ordentligt op. Mere ligger der ikke i det,« siger Bjelland.

Danmark møder 2. juni Sverige i Stockholm, og 9. juni venter Mexico på Brøndby Stadion.

I øjeblikket består den danske trup af 27 spillere. Åge Hareide regner med at sortere to spillere fra VM-truppen før Sverige-kampen og yderligere to bagefter, så truppen kommer ned på 23 spillere.

Landsholdet rejser til Rusland 11. juni og møder fem dage senere Peru i den første gruppekamp. Senere venter gruppekampe mod Australien og Frankrig.

/ritzau/