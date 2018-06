Et tæt kampprogram, skiftende hoteller og høj koncentration i kampene blev for meget for Andreas Christensen.

Stockholm. Landsholdets Andreas Christensen havde en hård afslutning på sæsonen i den engelske storklub Chelsea.

Midt i april mærkede den 22-årige danske midterforsvarer, at han var mentalt udbrændt.

- Jeg følte mig træt, når jeg stod op om morgenen, og på banen tog jeg flere pauser. Jeg følte, at det hele gerne måtte være overstået, siger Andreas Christensen.

- Jeg tror, at det kom på grund af de mange kampe tæt efter hinanden, at bo på hotel og være væk hele tiden. I kampene var jeg samtidig fuldt fokuseret.

- Jeg prøver at være så afklaret som muligt i forhold til familie og kæreste, og det plejer at hjælpe, men når der er så mange kampe tæt på hinanden, så er det svært, forklarer han.

Andreas Christensen spillede fra 2015 til 2017 to sæsoner i tyske Borussia Mönchengladbach på en lejeaftale, før han i denne sæson blev hentet tilbage til Chelsea.

Selv om han i Mönchengladbach også spillede i Champions League, så var sæsonen knapt så hård. Sæsonen i England føltes meget længere end den tyske, synes han.

- I Tyskland var der en julepause, og den hjalp rigtig meget. Man var stadig udbrændt, men slet ikke på samme niveau, som jeg var nu, siger Andreas Christensen.

For at aflaste ham gav Chelsea-manager Antonio Conte den unge dansker flere pauser i den sidste måned af sæsonen.

- Jeg spillede to af de i de sidste fem kampe, og jeg tror, at det hjalp mig, siger han.

Efter sæsonen har Andreas Christensen haft fire dage i Danmark, hvor han med egne ord ikke har lavet noget som helst, før han mødte ind i den danske VM-lejr. Forsvareren er nu kommet ovenpå igen og føler sig klar til slutrunden i Rusland.

- Nu har der ikke været kamp i et stykke tid, og vi har det super sjovt til træning. Træningen bliver doseret, så den passer til alle, og jeg føler mig fit, siger han.

Trods den hårde afslutning på sæsonen, så er han stolt og tilfreds med sit første år på Chelseas førstehold. Og han regner ikke med, at han render ind i de samme problemer igen.

- Nu er jeg forberedt, og så må jeg finde ud af, hvad der virker bedst for mig for at komme igennem det.

- Jeg håber, at jeg får en lige så stor rolle i næste sæson, siger Andreas Christensen.

Lørdag aften skal Chelsea-forsvareren formentlig spille ved siden af anfører Simon Kjær i landsholdets midterforsvar, når Danmark møder Sverige i en VM-test i Stockholm.

Landstræner Åge Hareide har signaleret, at Christensen skal spille, da Simon Kjærs normale makker Andreas Bjelland døjer med en skade.

