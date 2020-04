Dommer Edgardo Codesal husker tydeligt VM-finalen i 1990 mellem Diego Armando Maradonas Argentina og Vesttyskland.

Faktisk var den argentinske legende tæt på at blive sendt af banen flere gange i kampen, der endte med en 1-0 sejr til vesttyskerne.

Det fortæller han til mediet Tirando Paredes fra Uruguay.

»Jeg kunne have smidt ham ud, inden kampen startede, da han bandede voldsomt under den nationale melodi,« siger Edgardo Codesal.

Diego Maradona og dommer Edgardo Codesal under den anspændte VM-finale i 1990.

Argentinas nummer 10 svinede også dommeren til i den betændte kamp, hvor Vesttyskland scorede på et straffespark efter 85 minutter, og Argentina fik vist to spillere ud.

Det var ikke Maradona, men derimod hans holdkammerater Pedro Monzon og Gustavo Dezotti.

»Da jeg valgte at sende Monzon af banen, kom Maradona over til mig og sagde, at jeg var en tyv og betalt af FIFA,« siger Edgardo Codesal, der ikke har meget tilovers for den argentinske legende.

Faktisk holder han sig ikke tilbage og sender en hård stikpille i retning af det 59-årige fodboldgeni.

Maradona træder ind på banen side om side med den vesttyske anfører Lothar Matthaus.

»Som spiller var han den bedste, men som person var han ubehagelig og en af de værste, som jeg har kendt i mit liv,« siger finaledommeren.

Kampen var traumatisk for den i dag 59-årige Maradona, som slog selvsamme tyskere fire år forinden i VM-finalen i Mexico.

»Jeg har grædt i lang tid. Fodbold har været mit liv, og jeg græd ikke, fordi vi blev nummer to, men på grund af den måde, som vi tabte på. Den mand havde ikke ret til at dømme straffe,« siger han om den ifølge ham kontroversielle kendelse.

I alt nåede Maradona at spille 90 kampe med det argentinske landhol og fandt vej til nettet 34 gange.