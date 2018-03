Den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic kan måske alligevel komme med til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

I hvert fald bekræfter generalsekretæren for det svenske fodboldforbund (SvFF), at der er en 'god dialog' mellem parterne.

»Zlatan er den største fodboldspiller, vi har, og jeg er meget glad for, at vi har en god dialog. Det er vigtigt for svensk fodbold,« siger generealsekretær Håkan Sjöstrand ifølge den svenske avis Aftonbladet.

Zlatan Ibrahimovic er 11 gange blevet kåret som årets bedste fodboldspiller i Sverige. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Når det er sagt, så er det ikke det svenske fodboldforbund, der skal udtage den endelige trup til VM. Beslutningen træffes i sidste ende af Janne Andersson, der er landstræner for det svenske fodboldlandshold.

»Vi har en god kontakt med Zlatan, men jeg må understrege, at ansvaret omkring landsholdet ligger hos Janne Andersson,« siger Håkan Sjöstrand.

Den svenske landstræner Janne Andersson har sidste ord, når den endelige trup skal udtages til VM-slutrunden i sommer i Rusland. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Zlatan Ibrahimovic sagde farvel til landsholdet, da Sverige røg ud af EM-slutrunden i Frankrig i 2016. Men flirten om et comeback startede, da Sverige højst overraskende slog Italien i playoff-kampene og kvalificerede sig til sommerens store VM-slutrunde i Rusland.

Siden er den 36-årige topangriber skiftet fra engelske Manchester United til amerikanske LA Galaxy. Og modsat generalsekretæren Håkan Sjöstrand mener Zlatan Ibrahimovic, at beslutningen om at komme med til VM i sidste ende er hans.

Zlatan Ibrahimovic har lige skiftet klub fra engelske Manchester United til LA Galaxy i USA. Foto: Rui Vieira

»Mit hovedfokus er at falde til hos Galaxy og lære mine holdkammerater, klubben og byen at kende. Jeg kigger på det næste skridt, når jeg føler mig komfortabel på det område,« sagde Zlatan Ibrahimovic for nylig til MLSsoccer.com ifølge Yahoo Sports og fortsatte:

»De ringer til mig hver dag og spørger: Hvordan har du det? Hvad vil du gerne? Hvad tænker du på? Hvordan er situationen? Men jeg tager et skridt ad gangen. Hvis jeg har det godt og føler, at jeg kan gøre, hvad jeg ved, jeg kan, så er døren altid åben.«

»Det har ikke noget med den anden side (det svenske landshold red.) at gøre. Det handler om denne side, om mig. Hvis jeg vil, så kommer jeg til at være der (til VM red.). Hvis jeg ikke vil, kommer jeg ikke til at være der,« sagde Zlatan Ibrahimovic.