Der er uro i den kroatiske VM-lejr. Og det koster nu assistenttræner Ognjen Vukojevic jobbet bare to dage før VM-semifinalen mod England.

Ognjen Vukojevic og Kroatiens midterforsvarer Domagoj Vida kom i vælten efter kvartfinalesejren over de russiske værter, da de to valgte at fejre sejren med en video, hvor de blandt andet sagde “glory to Ukraine”. En sætning, der er blevet flittigt brugt af ukrainske anti-russiske nationalister.

Ognjen Vukojevic er nu forhenværende assistenttræner på det kroatiske landshold, men han har også selv været aktiv. Her i en kvalkamp i 2013. Foto: Ian MacNicol Vis mere Ognjen Vukojevic er nu forhenværende assistenttræner på det kroatiske landshold, men han har også selv været aktiv. Her i en kvalkamp i 2013. Foto: Ian MacNicol

Det gav en løftet pegefinger af FIFA til Domagoj Vida, men nu går det kroatiske fodboldforbund skridtet videre og fyrer assistenttræneren.

»HNS (det kroatiske fodboldforbund, red.) undskylder hermed til den russiske republik for en fra den kroatiske delegations handlinger. Ognjen Vukojevic og Domagoj Vida undskylder ligeledes for deres udsagn, hvilket på ingen måde havde til hensigt at være af politisk karakter, men som alligevel gav rum til sådanne spekulationer,« skriver det kroatiske fodboldforbund, HNS, i en pressemeddelelse.

Ognjen Vukojevic er dermed ikke med, når Kroatien onsdag møder England i VM-semifinalen i Moskva. Det er noget af et chok bare to dage før så vigtig en kamp for Kroatien. Men ifølge Vukojevic selv var han helt indforstået med sin fyring.

»Jeg vil aldrig være en byrde for landsholdet - og især ikke inden en kamp, der er så monumental som VM-semifinalen,« siger Ognjen Vukojevic.der også understreger, at hans udsagn udelukkende handlede om hans kærlighed til Dynamo Kiev, der også er hans arbejdsgiver til dagligt.

Domagoj Vida fejrer sejren over Rusland sammen med sin søn på banen. Foto: RONALD WITTEK Vis mere Domagoj Vida fejrer sejren over Rusland sammen med sin søn på banen. Foto: RONALD WITTEK

Det er det kroatiske landshold til gengæld ikke længere. Men Domagoj Vida er stadig en del af truppen, og han vil også være med, når Danmarks overmænd skal forsøge at komme forbi England for at nå semifinalen ved VM. Det sker som sagt onsdag aften i Moskva.