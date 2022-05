Det spidser til i den danske Superliga, hvor kampen om pladserne er heftig.

Og når det ikke lige går ens egen vej, kan tonen ændre sig i en særdeles negativ retning.

Dette gav Randers-spilleren Vito Hammershöy-Mistrati et glimrende eksempel på til TV3-Sport efter kampen mellem Randers og Aalborg, som endte 2-2.

For Randers smed føringen i anden halvleg, kort efter Randers-spilleren Simon Graves fik rødt kort, og det var Vito Hammershöy-Mistrati alt andet end tilfreds med.

Dette førte til en decideret sviner mod Simon Graves, da Vito Hammershöy-Mistrati efter kampen blev spurgt til sin holdning om kampens resultat.

Vito Hammershöy-Mistrati langer ud efter sin holdkammerat.

»Det er vel fint nok, når vi er en mand i undertal, men vi dummer os igen helt vildt. Vi havde vundet den her kamp stensikkert, hvis vi havde haft 11 mand på banen,« siger han.

Vito Hammershöy-Mistratis frustrationer stoppede dog ikke der.

»Jeg håber, at han ærgrer sig, for han sælger holdet. Det er dumt, når vi er i den her situation, hvor vi skal vinde kampen. Også fordi det var midt på banen, og der ikke var nogen fare på færde,« siger han.

Med det uafgjorte resultat mellem Randers og AaB ligger Randers fortsat en enkelt plads bag ved AaB i tabellen. Med en sejr kunne Randers have overgået AaB.