Med flere geniale aktioner var tilbagevendte Christian Eriksen om nogen hovedarkitekten i Tottenhams offensiv i 2-2-kampen mod PSV Eindhoven i Champions League.

Særligt Eriksens asisst til Harry Kanes 2-1-mål og hans forrygende stikning, der førte til Tottenhams 1-1-udligning, vakte opsigt blandt fodboldfans og eksperter, som hylder danskeren på de sociale medier.

»Christian Eriksen er såååå god. Det her er hans første start efter en måned ude med en skade, og han styrer spillet med en assist og anden-assist,« skriver Jack Pitt-Brooke, som er fodboldjournalist på The Independent, på Twitter.

»Christian Eriksen har en bedre venstre fod end mange venstrebenede spillere,« lyder det fra fodboldskribenten Tom Williams.

Christian Eriksen gjorde i kampen med PSV Eindhoven comeback i Tottenhams startopstilling efter en måned uden kampe på grund af en betændelsesskade i en muskel i maveregionen.

Den danske midtbanestjerne missede eksempelvis de seneste to landskampe mod Irland og Østrig på grund af skaden, men viste mod den hollandske storklub, at er han er tilbage i noget, der ligner topform.

Særligt i anden halvleg styrede Eriksen i lange perioder showet, efter at Tottenham var kommet foran med 2-1. Han var omdrejningspunktet i Premier League-klubbens offensiv, hvor han sendte flere intelligente pasninger afsted og fightede godt i presspillet. Hans indlæg lige i Harry Kanes pande var mesterlig.

En enkelt fejl leverede danskeren dog også, da han sløsede med en aflevering, som startede en PSV-kontra, som Tottenham-målmand Hugo Lloris stoppede med ulovlige midler, hvilket førte til et rødt kort til franskmanden.

Kort efter fik hjemmeholdet udlignet til 2-2. Et skuffende resultat for begge mandskaber, men særligt for Tottenham som dominerede i lange perioder. Christian Eriksen kan dog være ganske tilfreds med sin egen indsats.

Både Tottenham og PSV Eindhoven har blot et enkelt point efter tre kampe i Champions Leagues gruppe B. Lozano bragte PSV foran i kampen med 1-0 i første halvleg. Lucas Moura udlignede, mens Harry Kane og PSV-anfører Luuk de Jong scorede i anden halvleg.

De to øvrige hold i gruppen, FC Barcelona og Inter, mødes kl. 21.00. Kampen kan følges LIVE på BT.dk.