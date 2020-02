Det kinesiske kvindelandshold i fodbold skal rejse langt for at spille på hjemmebane i OL-kvalifikationen.

På papiret er der tale om hjemmebane, men det kinesiske fodboldlandshold for kvinder er meget langt hjemmefra, når de i næste måned skal forsøge at tage det sidste skridt mod OL i Tokyo.

Modstanderen i to afgørende playoffkampe i Sydkorea, men Kina bliver handicappet af, at frygten for coronavirus gør det umuligt at spille på kinesisk jord.

I stedet ligger det nu fast, at Kinas "hjemmekamp" 11. marts skal spilles i Sydney i Australien. Det ligger rundt regnet 9000 kilometer fra den kinesiske hovedstad, Beijing.

Det er anden gang, at de kinesiske fodboldkvinder må på en uventet og lang rejse i jagten på OL-billetter.

Tidligere på måneden klarede kineserne sig igennem tre kampe i en kvalifikationsturnering.

Turneringen skulle have været spillet i Wuhan i Kina, men blev i stedet flyttet til australske Brisbane, hvor den kinesiske delegation først måtte tilbringe en uge i karantæne.

Den kommende playoffkamp mod Sydkorea er den seneste af en lang række sportsbegivenheder, som enten er blevet aflyst, udskudt eller flyttet som følge af virusset.

Den mest prominente aflysning har ramt Kinas Formel 1 Grand Prix, der skulle have været kørt i Shanghai 19. april.

/ritzau/AFP