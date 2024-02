Politiet var massivt til stede, da Galatasaray var på besøg i den københavnske hovedstad i december.

Der var indført skærpet strafzone, og man frygtede ballade ved den højintense Champions League-kamp, hvor alt var på spil.

Selvom tirsdagens kamp er endnu større for FC København, kan setuppet omkring kampen slet ikke sammenlignes med kampdagen i december.

Sådan fortæller ledende politiinspektør Peter Dahl.

Politiet var massivt tilstede ved kampen mellem FC København og Galatasaray. Foto: Anthon Unger

»Vi vurderer det som en højrisikokamp, men slet ikke på samme niveau som Galatasaray,« forklarer han.

»Når det er sagt, så er det stadig en europæisk kamp, der betyder meget. Vi ved, at FCK har visse fans-grupperinger, der kan finde på at fokusere på andet end fodbold. Engelske fans kan også indblande sig i en form for uorden, hvis de har drukket fadøl og bliver provokeret. Det er selvfølgelig ikke som en kamp mellem FCK og Hobro, men vi er langt fra FCK-Galatasaray.«

Ved opgøret i december fik politiet et mindre varsel om, hvad der var i gære, da to mand blev anholdt med fyrværkeri foran udeholdets hotel.

Denne gang har det været helt anderledes roligt foran Manchester City-spillernes domicil i det københavnske, Villa Copenhagen.

»Det er en anden situation, vi står i. Det er den vurdering, vi har lavet indtil nu. Som jeg husker det, var der folk med pyroteknik ved Galatasarays spillerhotel sidst. Mig bekendt har ingen denne her gang opdaget, at City-spillerne kom til Danmark,« siger Peter Dahl.

»Hver eneste kamp er jo forskellig, især når det er FCK i de her europæiske kampe. Der er altid noget særligt og en historik med europæiske hold. Det særlige med Galatasaray var, at det vistnok er det hold i Europa med største fanbase uden for Tyrkiet. Det var specielt med mange tyrkere på gaderne, men det bliver formentlig ikke det samme tilfælde her.«

Aftenens brag er det første af to ottendedelsfinaler mellem Manchester City og FCK. Returkampen spilles på Etihad Stadium onsdag 6. marts.

Tirsdagens kamp mellem FC København og Manchester City sparkes i gang klokken 21.00, og husk, at du får den bedste dækning af kampen på bt.dk, hvor du får liveblog, karakterer, klumme og reaktioner.