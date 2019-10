Vinnie Jones lagde bestemt ikke fingrene imellem.

Da han mandag var gæst i det engelske program 'Good Morning Britain', gav han sin ærlige mening om dramaet mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy.

»Du kigger i aviserne, og så er der det om fodboldspillernes koner. Tanya (Vinnie Jones' afdøde hustru, red.) fik hundredevis af muligheder for at være model og for at lave historier, og hun gjorde det aldrig.«

Sådan lød det i programmet, skriver Daily Mail.

Coleen Rooney. Foto: Jason ROBERTS Vis mere Coleen Rooney. Foto: Jason ROBERTS

Den vilde historie om de to fodboldfruer ramte medierne i sidste uge, da Coleen Rooney i et opslag på de sociale medier beskyldte Rebekah Vardy for flere gange at have lækket private historier til pressen.

Rebekah Vardy nægter, at hun skulle have gjort det, og hun har nu sat advokater og IT-eksperter på sagen.

Derudover har flere veninder til de to ytret sig i medierne, ligesom Rebekah Vardy har kritiseret Coleen Rooney for at hænge hende ud offentligt, især når hun er højgravid.

En farce, mener Vinnie Jones, der igen henviser til sin egen afdøde hustru.

Rebekah Vardy. Foto: Dylan Martinez Vis mere Rebekah Vardy. Foto: Dylan Martinez

»Hun er disse to pigers modsætning. Folk spørger mig 'hvad synes du om de to piger?' og jeg synes, det er sjovt og alt det. Men hvad med, at det er pinligt for deres mænd? Der bliver ikke tænkt på børnene,« sagde Vinnie Jones med henvisning til Wayne Rooney og Jamie Vardy.

»I modsætning til Tanya der gav ét interview, hvor hun sendte Lynda Lee Potter (en engelsk journalist, red.) i knæ med historien om hjertetransplantationen,« sagde den tidligere fodboldspiller med henvisning til, at hans hustru som blot 21-årig fik en hjertetransplantation.

Hele krigen mellem Coleen Rooney og Rebekah Vardy er på ingen måde slut. De to kvinder, der tidligere var veninder, taler slet ikke sammen mere - kun gennem deres advokater.

Mens Wayne Rooney endnu ikke har reageret på balladen, har Jamie Vardy gjort det på en lidt særlig måde. Han har nemlig slettet Wayne Rooney fra de sociale medier.