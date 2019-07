Den tidligere fodboldprofil Vinnie Jones har mistet sin kone.

Tanya Terry døde lørdag, bekræfter en talsmand for familien. Det skriver adskillige engelske medier, herunder The Sun.

Tanya Terry blev blot 53 år gammel, og hun sov ind i parrets hjem i Los Angeles efter en hård kamp mod hudkræft.

En sygdom, som også Vinnie Jones selv har kæmpet med. Det afslørede han tilbage i november 2013.

»Jeg har stået ansigt til ansigt med de største og grimmeste fyre på fodboldbanen, og jeg har været fanget i nogle slemme bar-slagsmål. Men det her er den hårdeste og mest skræmmende modstander indtil nu,« sagde Vinnie Jones, der spillede for blandt andre Wimbledon, Leeds og Chelsea, dengang.

Han havde fundet en knude under sit ene øje, og en undersøgelse viste, at det var kræft.

På daværende tidspunkt havde han allerede været igennem tre operationer, og lørdag sad i dag 54-årige Jones ved sin hustrus side, da hun åndede ud.

'Tanya fik fred i sit hjem omgivet af Vinnie, deres datter og andre familiemedlemmer. Vinnie og familien vil gerne bede om fred og ro, mens de sørger i denne triste tid,' lyder det i en officiel udtalelse, skriver Metro.

Parret fik konstateret hudkræft samme år - altså i 2013 - og dengang fortalte Vinnie Jones, at hustruen var blevet ramt som følge af en hjertetransplantation, hun havde fået 26 år tidligere.

Efter transplantationen fik hun medicin, men det var ikke godt for hende, har Vinnie Jones før fortalt om konen, der også to gange i sit liv kæmpede mod kræft i æggestokkene.

»Hun har kæmpet med helbreddet hver dag siden. Når det kommer til sådan noget, er kvinder stærkere. Pludselig er jeg gået fra at være den, der hjælper hende, til at være den der har brug for støtte,« sagde Vinnie Jones.

Han og Tanya Terry blev gift i 1994, og sammen fik de sønnen Aaron. Terry efterlader sig desuden datteren Kaley fra et tidligere ægteskab.