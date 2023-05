Grimme tilråb. Abelyde. Abebevægelser. En dukke, der forestillede ham, som var hængt fra en bro.

Det er blot nogle af de ting, fodboldstjernen Vinícius Júnior har oplevet i den igangværende sæson.

Det viser en video, Real Madrid-spilleren selv har delt i et opslag på Twitter. En video, der i skrivende stund er blevet set mere end 20 millioner gange, mens over 100.000 mennesker har delt den.

'Hver gang vi spiller på udebane, er det en ubehagelig oplevelse. Dødstrusler, en hængende dukker, mange lyde.' skriver fodboldspilleren på Twitter. Videoen kan ses i bunden af artiklen.

Og han er langtfra tilfreds med, hvordan det bliver håndteret. Det har han ikke lagt skjul på efter weekendens kamp mod Valencia, hvor han endnu engang blev udsat for racistiske tilråb.

'Snakken går altid på enkelte tilfælde. En fan. Men nej, det her er ikke enkelte tilfælde. Det er gentagne episoder, der finder sted i flere byer i Spanien – og endda også i et tv-program.'

'Beviserne er i denne her video. Nu er mit spørgsmål: Hvor mange af disse racister har fået deres navn og billeder udstillet på hjemmesider? Jeg kan svare for at gøre det nemmere: nul,' skriver Vinícius Júnior.

'Hvad skal der til for, at man de mennesker bliver straffet? Og for at klubberne bliver straffet sportsligt? Hvorfor får La Liga ikke bøder? Generer det ikke tv-stationerne at skulle vise disse barbariske billeder hver weekend? Problemet er meget alvorligt,' skriver fodboldspilleren.

Under kampen mod Valencia prøvede Vinícius Júnior at vise, hvordan flere tilskuere gjorde. Foto: PABLO MORANO Vis mere Under kampen mod Valencia prøvede Vinícius Júnior at vise, hvordan flere tilskuere gjorde. Foto: PABLO MORANO

I hans optik er det ikke længere nok 'bare' at råbe op omkring problematikken, og det hjælper heller ikke at give ham skylden.

'I er ikke fodboldfans, I er umenneskelige,' slutter han.

Mandag kom det frem, at Valencia havde identificeret en af de fans, der kom med racistiske tilråb under søndagens kamp mod Real Madrid.

Der arbejdes fortsat videre for at identificere andre involverede, lød det fra klubben, der vil give livstidskarantæne.