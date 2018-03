Det var egentlig meningen, at et par tweets skulle sætte en stopper for debatten om, hvorvidt Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo er bedst.

Men det gik lige modsat. For den stribe af fakta, som Twitter-brugeren 'TJ' forleden smed ud på det sociale medie, skabte netop...debat.

Øverst i artiklen kan du se 14 af Messis mange mål fra denne sæson.

Brugeren forsøgte ellers for alvor at begrave debatten med fem punkter, der alle taler til Lionel Messis fordel. De er efterfølgende blivet liket, kommenteret og delt tusindvis af gange.

Her er hans argumenter:

1. Antal mål i én sæson:

Messi : 73

: 73 Ronaldo: 61

2. Antal mål på et kalenderår:

Messi : 91

: 91 Ronaldo: 69

3. Antal mål siden Ronaldos skifte til Real Madrid i 2009:

Messi : 462

: 462 Ronaldo: 443

4. Antal mål pr. kamp i karrieren:

Messi : 749 kampe - 603 mål - 0,81 mål pr. kamp

: 749 kampe - 603 mål - 0,81 mål pr. kamp Ronaldo: 900 kampe - 647 mål - 0,72 mål pr. kamp

5. Antal kampe for at nå 100 mål i Champions League:

Messi : 123 kampe

: 123 kampe Ronaldo: 137 kampe

De mange tweets er blevet delt og liket igen og igen på det sociale medie. Det første tweet -‘At Ronaldo er en bedre målscorer end Messi er en myte.’’ - er i skrivende stund blevet retweetet næsten 5000 gange og har fået over 7000 likes.

Ronaldo being a better goal scorer than Lionel Messi is a myth. Thread: pic.twitter.com/AgbsuzlGxE — TJ (@UtdTJ) 24. marts 2018

De efterfølgende tweets med fakta om de to spilleres bedrifter har alle hver især fået over 1000 likes og er blevet retweetet lidt under 1000 gange allesammen.

Læs også: Landstræner er bekymret: 'Som en pistol for Messis pande'

33-årige Cristiano Ronaldo og 30-årige Lionel Messi imponerer sæson efter sæson og har således begge vundet prisen som verdens bedste fodboldspiller - Ballon d’Or - fem gange. De ligger også side om side, når det gælder Champions League-titler. Her har de to verdensstjerner begge vundet fire gange.

Om debatten nogensinde bliver begravet er nok yderst tvivlsomt. Én ting er dog sikkert.

De to fodboldfænomener vil fortsætte med at banke bolden i kassen - og så er det nok ikke sidste gang, vi har hørt debatten om, hvem der er den bedste.